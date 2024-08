Giselle fue la séptima eliminada de Expedición Robinson 2024 tras utilizar el ídolo falso

Expedición Robinson 2024 está cada vez más tenso. Tras la salida de Tomás en el grupo Norte, el equipo debió buscar la forma de lograr obtener la inmunidad grupal.

“Los conflictos están a la orden del día en la isla”, detalló la cuenta oficial de Survivor: Expedición Robinson 2024.

Ahora bien, durante el último episodio del reality, el equipo rojo se consagró como el campeón de la inmunidad grupal. Por tanto, el grupo Sur deberá eliminar a su tercer integrante.

La actitud de Malena que enfureció a Nacho Castañares

El último episodio estuvo marcado de polémicas. Una de ellas ocurrió en el grupo Norte, cuando Martín destacó que algunos compañeros no ayudaban con las tareas básicas de la supervivencia.

“Yo siento que la acción es la primera que da a entender. Si es la primera vez que hago fuego y pido que me acerquen ramas y demás, y no me dan bo**, y me enojo, cualquier persona cómoda o no te va a tomar y decir quién te crees que sos para decirme que hacer”, sentenció el participante.

Ante ese panorama, Malena reconoció que no sabría qué hacer sin Martín. Sin embargo, no quiso ayudarlo cuando él lo requirió, generando rechazo en Nacho.

Fiorela es una de las mujeres más fuertes del certamen.

“No puedo creer, qué impotencia”, sentenció el exhermanito sobre la actitud de la diseñadora.

Así empezó el episodio de este 5 de agosto de Survivor, Expedición Robinson

El episodio comenzó con una noche muy dura. En principio, los participantes padecieron de un terremoto de 6.6 con un epicentro a 30 kilómetros de los campamentos.

El grupo Norte no se dio cuenta de lo sucedido. Sin embargo, el grupo Sur quedó muy asustad por lo ocurrido. “Nos vino este sismo, terremoto, que vivimos unos momentos de tensión”, aseveró Francisco.

Martín Lobo es uno de los concursantes de Survivor, Expedición Robinson.

La situación dejó posiciones encontradas entre los participantes, quiénes revelaron qué pensaron en ese momento. “Me había temblado toda la espalda. Nosotros dormimos en la arena, en el piso y no entendés qué pasa”, reconoció Giselle.

Quién ganó la inmunidad individual de Expedición Robinson 2024

Tras el temblor, el grupo Sur debieron realizar el desafío por la inmunidad grupal. Para hacerlo, debieron dividirse en tres equipos y tratar de enganchar tres boleadoras. Las primeras tres personas que lo consiguieran eran los finalistas.

Luego de un mano a mano entre Goldi, Baltasar y Samanta, el cordobés ganó la inmunidad. Esta sería la segunda vez que lo consigue.

Quién fue el séptimo eliminado de Survivor: Expedición Robinson 2024

El consejo tribal estuvo marcado por suma tensión. Tras reunirse con Marley, Mauro le comunicó a Giselle que debía utilizar el ídolo de la inmunidad porque podría ser votada. Esto, con el objetivo de utilizar el ídolo falso.

Ante la disyuntiva, Giselle decidió utilizarlo a consejo de Martina, quien ya sabía que contaba con el ídolo falso. Tras mostrarlo, Marley le comunicó que no era el real.

“Esto no es el ídolo de la inmunidad”, sentenció el presentador, a lo que Giselle contestó: “Yo vi la bolsita y nada más (...) Ahora quiero saber qué pasó”.

Expedición Robinson 2024: la “broma” a Giselle que cambiaría su juego Foto: Vía País

Finalmente, con 6 votos, Giselle fue la séptima eliminada de la competencia.