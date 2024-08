La experiencia soñada de Maru Corona en Expedición Robinson 2024: “Sabía que era mi momento”

Expedición Robinson fue el primer reality que cautivó a los televidentes argentinos. Tras estrenarse su primer episodio el 2 de octubre del 2000, logró consolidar hasta 30 puntos de rating. De esta forma, se dio inicio a un nuevo tipo de contenido en el país.

Ahora bien, el programa tuvo una pausa luego del estreno de su segunda temporada en marzo de 2001. En ese entonces, se dio paso a otros realities como Gran Hermano, que logró tener más de 20 puntos de rating durante su emisión por Telefe.

¡Es oficial! Los Bros de Gran Hermano 2024 tendrán su programa de streaming: cuándo se estrena Foto: Vía País

Con el surgimiento de nuevas competencias, el canal detrás del éxito de GH tomó la decisión de regresar a Expedición Robinson 2024 a la pantalla. Fue así como el 15 de julio de 2024 comenzó la nueva edición desde Colombia.

Expedición Robinson 2024, una nueva oportunidad para sus participantes

Expedición Robinson 2024 trajo consigo a 25 participantes. Entre ellos se encontró María Eugenia Corona, una docente rosarina que decidió enfrentarse a las adversidades para conseguir uno de sus más grandes sueños: participar en un reality show.

“Yo mentalmente estoy preparada para esto y eso me hace estar a la altura de mis compañeros”, expresó la participante del reality de supervivencia.

La participante demostró durante su estadía en el reality su valentía para realizar cada desafío. Es por ello que Vía País tuvo la oportunidad de conversar con Corona para conocer a fondo su experiencia.

Maru Corona y la manifestación que la llevó a Expedición Robinson 2024

-Previo a Survivor, Expedición Robinson 2024, ¿Quién era Maru Corona?

Maru Corona es alguien que siempre busca luchar por sus sueños. Mi sueño era estar en un reality show y durante muchos años me preparé para esto desde el punto de vista de la autoestima y confiar en mí misma.

Maru se visualiza en otros realities shows. Foto: @maruucorona

No sabía cuando, pero sabía que iba a pasar. Yo creo mucho en mí misma y soy de manifestar. Yo ya me veía en Colombia, estaba tan segura de eso.

Entonces creo que Maru Corona en todos los estadios de su vida nunca dejó de ser una persona soñadora y que buscaba crear en su cabeza sus sueños para que se cumplan.

- ¿Esa visualización y manifestación que te caracteriza estuvo presente durante el casting de Survivor: Expedición Robinson 2024?

Yo en el momento que me llamaron por teléfono la primera vez, yo estaba segura de que estaba dentro del programa. Nunca me pasó eso, pero acá viste cuando uno estaba seguro de uno mismo.

La exparticipante consideró que las lanchas fueron los momentos más complejos del programa. Foto: @maruucorona

Yo sabía que estaba preparada para estar ahí y sabía que era mi momento. Estoy muy feliz que se haya dado como se dio.

- Al estar en el programa, ¿Sentiste dudas de si podías lograrlo?

No, la verdad no tuve dudas en ningún momento de hacerlo y tampoco tuve dudas de que podía llegar a la final e incluso ganarlo.

Lo que pasa que al entrar ahí y haber vivido todo lo que vivimos y es como si te pasara una vida. Cuando estás ahí, no había tenido hambre porque eran los primeros días, pero era la situación que me superó.

Maru Corona estuvo 5 días en Expedición Robinson 2024 tras ser la segunda eliminada de la competencia. Foto: @maruucorona

Lo que más me molestaba era la lancha, que la tomamos para ir a la isla de los juegos y me agotaba todos los días, 40 minutos de ida y de vuelta. Iba saltando la lancha. La verdad que eso me superó.

- ¿Cómo experimentaste los desafíos físicos?

Yo, cuando me anoté en el programa, entrenaba tres veces por semana y hacía ejercicios de fuerza. Pero considero que es más una cuestión mental que una cuestión física. El programa en sí es un programa 100% mental.

Fue eliminada una de las jugadoras más fuertes del reality. Foto: Agustin Zamora

Tengas el físico que tengas, si no estás al 100% mentalmente, no puedes hacer nada. Es un complemento de todo.

El equipo Rojo, su casa durante Expedición Robinson 2024, y él detrás de un reality show

- ¿Cómo te logras mostrar en un reality show?

Tanto en la vida real como el reality show me conozco como persona y sé cuáles son mis cosas buenas y malas. Yo no soy alguien que te va a mentir en la cara y no soy falsa.

Yo me manejo de esa forma en la vida como en el reality. No fui a fingir alguien que no soy.

- Respecto a tu equipo Rojo ¿Cómo lo sentís tras salir del programa?

Yo veo al equipo Norte muy picante. Siento que se reprimieron los primeros días la verdadera personalidad. Yo dije en mis redes que se cayeron las caretas y con el pasar de los días se mostraron su verdadera personalidad.

Fiorela es una de las mujeres más fuertes del certamen.

Al principio se quiso quedar como que éramos muy unidos, pero en alguno momento tenía que salir la personalidad de uno. Por algo entramos en un reality show, no hay que salir del eje. El que se enoja fuerte.

- ¿Qué diferencias ves entre los equipos Norte y Sur?

Yo siento que está más consolidado el Equipo Norte, pero por cómo se planteó desde el minuto cero. En ese sentido había un poco de lealtad en el equipo que no lo ha logrado el grupo Sur a mi criterio hasta el momento. Espero que me sorprendan.

Apuntan a que el programa no ha sido grabado en donde se cree.

La repercusión de Expedición Robinson 2024

- ¿Cómo te sientes tras el estreno de Survivor: Expedición Robinson 2024?

Me siento muy feliz y me siento muy agotada a la vez. Es un trabajo enorme, todo lo que es trabajar con redes, el haber ido a los programas y acompañar a los programas. Estoy muy feliz, pero siento que la cabeza necesita un respiro.

- Hubo como un antes y después tras la repercusión del reality ¿no?

Claro, fue un antes y después tanto entrar al programa, cuando salí del programa y cuando se estrenó. Sentís que tuviste un tiempo para prepararte y ahora me doy cuenta de que no tuve tiempo de nada y mi cabeza está a mil por hora.

Una integrante del equipo amarillo abandonó el juego y generó desconcierto. Foto: Agustin Zamora

Me pone muy feliz eso al mismo tiempo, porque fue un programa que fue muy esperado por nosotros.

- Esta repercusión se puede destacar en las redes sociales, por cómo las personas están al tanto de lo que sucede en Survivor

Estoy encantada de las redes sociales y ¿sabés qué me pasó? Twitter era algo que no utilizaba mucho y hoy lo que hace la gente, los memes, lo que me río y estoy extasiada de reírme realmente.

A la gente ama el programa. Me pone muy feliz porque costó mucho hacerlo. Entonces me pone muy feliz que la gente reaccione de esa manera y se esté divirtiendo.

Qué sigue en la vida de Maru Corona tras su participación en Expedición Robinson 2024

Finalmente, tras su presencia en Survivor, Maru Corona reconoció que buscaría volver a hacer otro reality. Asimismo, destacó que se ve mucho en los medios por su personalidad.

Maru Corona participó en Survivor Expedición Robinson. Foto: @maruu.corona

“Cualquier reality que haya me anoto, me encantaría volver a hacer un reality”, destacó la docente con suma alegría.