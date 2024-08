Luto en la Cumbia: falleció Belén Fernández a los 29 años

La industria de la Cumbia y música tropical se encuentra de luto este 8 de agosto. Tras cautivar a los televidentes con su voz en Pasión Canta, Belén Fernández falleció a los 29 años.

“Belén anoche falleció y por eso estamos acá, recordándola en este momento. Le enviamos un cariño más que grande a toda su familia”, destacó Marcela Baños, co-conductora del concurso Pasión Canta.

Quién era Belén Fernández, la promesa de la Cumbia

La música era el motor de combustión para Belén Fernández. Al cumplir los 12 años, la joven comenzó a ir a la Iglesia con sus padres para escuchar a los diferentes artistas. Fue así como uno de los pastores descubrió su gran don.

“Me descubrieron en una Iglesia de Monte Grande, que se llamaba ´Las Naciones Le Adoran´. Mi familia es cristiana y en ese momento congregábamos ahí y uno de los pastores me escuchó cantar en la cocina y me dijo: ´vos cantas´. Probé, me gustó y ahí arranqué”, detalló la cantante en una entrevista.

Tras ese primer contacto en la Iglesia, decidió anotarse en Pasión Canta, un concurso de canto que abre las puertas a diferentes artistas a la industria nacional. Esto, conformaría un antes y después en su carrera.

Su paso por Pasión Canto

Seguidamente, en el concurso se destacó por su carisma y actitud al cantar. Fue así cuando logró ganar la edición y la posibilidad de grabar su primer álbum de estudio.

“No lo puedo creer, estoy plenamente feliz (...) Estoy muy feliz, quiero agradecer a mi familia, amigos y sobre todo a mi amiga Isa. (...) No lo puedo creer, no caigo”, destacó la joven entre lágrimas tras ganar la última edición de la Pasión Canta.

Tras ganar la competencia, logró conformar una banda y sacar dos videoclips. Sin embargo, pese a sus aspiraciones, una dura enfermedad impediría su carrera musical.

“Ella estaba con una enfermedad y sabíamos, estábamos al tanto, que hacía poco tiempo la habían operado, que estaba internada y se encontraba grave. Una conocida de ella me escribía por Instagram y me mantenía al tanto”, aseveró Marcela Baños sobre la muerte de la cantante.

La despedida de Belén Fernández previo a su fallecimiento

Finalmente, luego de conocerse la muerte de la joven, se viralizó la última publicación de Fernández. En la misma, se ve cómo la cantante se despidió de uno de sus productores y representantes.

Luto en la Cumbia: falleció Belén Fernández a los 29 años Foto: Clarín

“No hay palabras para expresar esta sensación. Me hubiese encantado poder seguir compartiendo con vos todos estos proyectos que tenías en mente (...) Hoy solo te digo hasta luego ADRI. Descansa en paz”, destacó la oriunda de Monte Grande.