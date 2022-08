Luisana Lopilato y Michael Bublé recibieron a su cuarta hija, Cielo

Luisana Lopilato recibió a su cuarta hija junto a Michael Bublé. Una beba al que esperaban con mucha expectativa y que anunciaron a través de un videoclip como familia.

La mano recién nacida de su hija Cielo Yoli Rose Bublé. Foto: luisanalopilato

Cómo fue el anuncio del embarazo de Luisana Lopilato

Michael Bublé lanzó el videoclip de “I’ll Never Not Love You” el pasado mes de mayo, donde no solo aparecía el cantante canadiense, sino que también estaban presentes Luisana y sus tres hijos.

Lo que más llamó la atención fue la imagen del final, donde se ve a Lopilato luciendo una gran panza, la cual inició los rumores sobre un posible embarazo.

Horas después, Bublé confirmó la feliz noticia en el programa estadounidense, “On Air With Ryan Seacrest”, donde señaló: “Esta será la primera vez que digo estas palabras, pero sí, mi esposa y yo estamos agradecidos de estar esperando”.

Las imágenes de Luisana embarazada en el videoclip de Michael Bublé

Lopilato también confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram con una serie de fotos con su familia y en la nieve, donde expresó: “¡Uy! Lo hicimos de nuevo. Bebito en camino”.