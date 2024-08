Luisana Lopilato habló sobre la llegada de un quinto hijo con Michael Bublé

Luisana Lopilato es una actriz, modelo e influencer argentina que saltó a la fama siendo muy chica de la mano de Cris Morena. Su papel más carismático y recordado es el de Paola Argento en la serie “Casados con Hijos”. La famosa está casada con el cantante canadiense Michael Bublé y juntos tienen cuatro hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo.

Luisana vive en Vancouver, Canadá desde que se casó con el musico, allí formó su familia y se acostumbró a la vida en el país del norte. Sin embargo, está en constante conexión con su público argentino, por medio de las redes sociales, donde tiene más de seis millones de seguidores. Es allí donde comparte su rutina, la maternidad, los eventos a los que asiste, al igual que sus trabajos.

Michael Bublé y Luisana Lopilato Foto: Instagram

Es común ver que Luisana comparte las cajas de preguntas de las historias de Instagram para conversar con sus seguidores de diferentes temáticas. Fue allí que un seguidor le preguntó si quería volver a ser madre, teniendo en cuenta que su hija menor tiene dos años.

Luisana Lopilato y su familia Foto: instagram/

Luisana Lopilato habló de la posibilidad de tener otro hijo

“¿Van a buscar otro bebé?”, le preguntó un usuario. A lo que la actriz respondió sincera sobre los deseos de ella y su marido de seguir agrandando la familia.

“No tendría más hijos, me encantaría, pero me gusta estar presente en sus vidas y en sus actividades y acompañar”, escribió Luisana Lopilato.

Luisana Lopilato sobre la posibilidad de tener otro bebé Foto: instagram/luisana

A su vez, la actriz reveló el motivo de su decisión de no tener más hijos: “Con tres es difícil, no me quiero imaginar cuando Cielito empiece con sus cosas también”.

Luego, la actriz contó cómo está pasando la temporada de verano en Canadá: “Este verano la estoy pasando muy bien, disfrutando mucho de tener a mis hijos en casa todo el día. Así que armamos planes, vamos a la plaza, hacemos muchos picnics, amigos vienen a casa, preparado planes”,