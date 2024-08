El blooper de Luisana Lopilato al intentar hacer una receta viral: el desopilante video

Luisana Lopilato es una actriz, modelo e influencer argentina que comenzó su carrera en la actuación siendo muy chica y logró conquistar al público con su papel como Paola Argento en la serie “Casados sin Hijos”. Actualmente es una de las estrellas del cine internacional y está casada con el cantante canadiense Michael Bublé.

El blooper de Luisana Lopilato cocinando Foto: instagram

La actriz tiene más de seis millones de seguidores con los que comparte su día a día como madre de cuatro, su rutina en Canadá, al igual que sus looks, trabajos y momentos “argentos” en el país del norte. Con su carisma y simpatía, Luisana hace uso de su ingenio y causa furor con sus divertidos videos.

En las últimas horas, se volvió tendencia por la particular receta de salchipulpos que hizo para sus hijos y sus amiguitos que estaban en su casa. Si bien su idea era seguir la preparación original, el resultado no fue el esperado por la actriz.

“Voy a intentar hacer una receta que se llama ‘Salchipulpo’, pero no hubo tiempo, así que madre en apuros. Justo hoy tengo un montón de niños en casa. Voy a probar que hace mucho que no hago la Air Fryer (freidora en casa)”.

Luego explicó el proceso de cortar las salchichas para que parezca un snack. “Parece un comercial, pero no lo es. Partimos ahí y ahí. Es como un snack. La temperatura, vamos a ponerla en 400°”, comentó Luisana Lopilato.

Sin embargo, la fuerte temperatura, llevó a que las salchichas se pasen de cocción y le salgan quemadas, es decir en color negro por partes. Luisana se tomó con humor su experiencia con esta receta y comentó: “Me salió quemadito, así como me gusta a mí, pero me salió. Me parece una buena idea para que festejes con tu familia el Día de la Niñez. ¿Qué van a opinar los chefs de esta salchipulpo. Vamos a ponerle un capuchón de kétchup. ¿Qué te pareció la receta de inutilísimas?”.