Luisana Lopilato fue tajante en su decisión de no mostrar a sus hijos en las redes sociales

Luisana Lopilato debutó en los medios de muy chiquita de la mano de Cris Morena. Por eso conoce muy bien las formas para resguardar exhibir su privacidad y la de su familia. Casada con el cantante canadiense Michael Bublé, tienen cuatro hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo, que en agosto cumplirá dos años.

Luisana, con más de 6.8 millones de seguidores, es muy activa en Instagram. Si bien hace público gran parte de su día a día, es súper cuidadosa con la imagen de sus hijos. De hecho nunca ha mostrado el rostro de ninguno de ellos. Cansada de las críticas y comentarios al respecto decidió subir un video dando las explicaciones del caso.

Luisana Lopilato y Michael Bublé miman a su hija Vida, quien recientemente cumplió seis años. (Instagram @michaelbuble)

“Hace bastante que quería hacer este video para responderles. Me preguntan todo el tiempo por qué no les muestro las caras a mis hijos. La respuesta es simple: básicamente, no quieren. Punto final. Ellos no tienen redes sociales y no quieren”, expresó.

Elías, el hijo de Luisana Lopilato, tuvo un cumpleaños temático de Messi: las fotos del festejo. Foto: Instagram

Luego, sumó: “Cuando tengan ganas de exponerse, será decisión de ellos, ¿cómo los voy a exponer si cuando les pregunto me dicen que no? Listo. Entonces no. Yo comparto lo poquito que ellos me dejan. Les pregunto siempre si quieren porque es su decisión. Mi hijo mayor tiene 10 años y cuando le digo de sacarse una foto para compartirla no quiere, lo respeto”. Para cerrar, apuntó contra los haters: “Veo que le preocupa demasiado a bastante gente. Espero que tengan la respuesta que desean, o no. Pero es la respuesta justa”.

Luisana Lopilato y Michael Bublé con el príncipe Harry y Meghan Markle

Hace unos meses Luisana Lopilato y Michael Bublé tuvieron un divertido encuentro con los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, radicados en Canadá desde fines de 2019. En el marco de la celebración del evento Invictus Games One Year to Go, las parejas se mostraron relajadas. Michael y Harry jugaron al curling, el popular juego canadiense sobre sillas de ruedas.

Cabe recordar que a finales de octubre de 2023, Luisana se convirtió en ciudadana canadiense. Luego de 16 años de vivir en ese país, la actriz de Rebelde Way logró obtener la nacionalidad y lo contó a través de un posteo en su cuenta de Instagram.

Todas las fotos de Luisana Lopilato y Michael Bublé junto a Harry y Meghan (REUTERS/Jennifer Gauthier) Foto: jennifer gauthier}

