Michael Bublé hizo enojar a los fanáticos de Luisana Lopilato al hablar de su matrimonio: “No me ama tanto”

Michael Bublé forma parte de la larga lista de artistas internacionales más adorados en el mundo aunque lo cierto es que el cantante canadiense es adorado en Argentina tras haber iniciado su relación con la actriz nacional, Luisana Lopilato.

Sin embargo, en las últimas horas, el intérprete quedó en el ojo de la tormenta tras referirse a su matrimonio luego de compartir una fotografía junto a una fanática quien lo sorprendió al mostrarse un tatuaje con su rostro que lleva en la pierna.

Michael Bublé causó molestia en los fans de Luisana Lopilato con un polémico comentario

De esta manera, el compositor volvió a estar envuelto en un episodio poco agradable ante la mirada de aquellos que siguen a Luisana Lopilato desde los inicios de su carrera luego de compartir una peculiar publicación en redes sociales.

Mientras el artista continúa con su gira musical, no dudó y aprovechó la ocasión para conocer a una de sus fans, que lo sorprendió al mostrarle que tiene tatuado su rostro en una de sus piernas. Entonces, Bublé acudió a instagram para subir una imagen junto a la joven donde él aparece tomado de su mano y agarrándola por el tobillo.

Con la intención de compartir sus habilidades para el humor el canadiense quiso hizo un divertido comentario que, muy lejos de causar gracias, no le salió bien. “Ni siquiera mi esposa me ama tanto”, bromeó Michael en su cuenta de Instagram, algo que no pasó desapercibido por los fans argentinos, que lo tomaron como un insulto a Lopilato.

En pocos minutos, la publicación alcanzó más de 14 mil “likes” y muchos de los usuarios en la red social expresaron su malestar al respecto. “Luisana es la mujer más hermosa de Argentina, un poco más de respeto Michael”, “Luisana puso su cuerpo y te dio 4 hijos, creo que vale un poquito más que un tattoo”, “Tan inapropiado. Luisana es tu esposa”, “No te mereces a una mujer como Luisana , por más chiste que sea no está bueno”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los fanáticos de la actriz.