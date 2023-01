Los beneficios de la melatonina para la piel y algunos consejos para incorporarla a la rutina

Combinalo con otros ingredientes: La melatonina funciona mejor cuando se combina con otros ingredientes antioxidantes y antiinflamatorios, como vitamina C, vitamina E y ácido hialurónico, para obtener los mejores resultados.

No exceder la dosis recomendada: es importante seguir las instrucciones del producto y no exceder la dosis recomendada ya que puede tener efectos secundarios no deseados.