Piel facial de muñeca y el “orgullo” por su cuerpo: los retoques que tendría María Becerra

María Becerra, por su estelismo, suele usar ropa holgada que no deja ver su figura. La realidad es que el oversize es parte de la cultura del trap y no llama la atención, pero su decisión también oculta otros temores. A su vez, esto fomentó que los esteticistas de las redes sociales, que analizan los retoques estéticos de las famosas, se concentran en su rustro.

María Becerra Foto: Instagram/@mariabecerra

En su cuenta de Instagram, María Becerra mostró que tenía mucho acné en la piel de su rostro y que le ardía y dolía, además de que por momentos la sentía seca o “grasosísima”. Pero, también contó que, luego de usar una línea de productos, toda la zona tuvo un cambio rotundo. Así lo mostró en un video que hizo para Vogue y en el que muestra su rutina de skincare.

Por su parte, la esteticista @dramilagros.bp.estetica realizó el “Glow up de María Becerra”, y destacó la calidad de piel que tiene, entre otras cuestiones. “Claramente tenemos a la vista el cambio de volumen de sus labios y perfilado de nariz”, detalló.

María Becerra desmiente cambios en su rostro. Foto: Instagram

Además, en el video que acompañó el análisis muestra el “glow face”, la luminosidad de su rostro, que se alcanza con plasma rico en plaquetas y mucha mesoterapia. Al respecto, indicó que tiene relleno de labios y un perfilado en su nariz, la cual se la deja más respingada.

María Becerra

La belleza natural de María Becerra

El año pasado, la cantante se refirió a su cuerpo y percepción errónea que tenía sobre él: “La he pasado mal con los prejuicios hacia mí misma, con cómo me veía yo en el espejo, con comentarios que he recibido, sobre todo, de chica. Nací prematura, pesando un kilo doscientos. La mayoría de los bebés nacen pesando entre tres y cuatro kilos. Siempre fui super flaquita, y me costó mucho aumentar masa muscular y subir de peso. Siempre pesé entre 41 y 43 kilos”, explicó.

María Becerra mostró los cambios naturales, por medio de ejercicio, que hizo su cuerpo. Foto: instagram

En este mismo posteo, María Becerra mostró en la que fue comparando el cambio progresivo que hizo su cuerpo y su masa muscular por medio de la actividad física que realizó durante seis meses y que planea continuar, dado los resultados. De esta manera, echó por tierra cualquier rumor de cirugía a la que se haya sometido y además, comentó que siempre tuvo complejo con sus piernas muy flaquitas.

María Becerra posando con una microbikini negra con pareo de red. Foto: Instagram

Incluso, en Twitter circulaban muchos tweets sobre la apariencia facial de la cantante, ya que acusaban a María Becerra de haber pasado por el quirófano para resaltar su mandíbula con ácido hialurónico.

María Becerra y un nuevo posteo / Instagram

Luego de que una foto se hizo viral, fue la propia María Becerra quien salió a desmentir los dichos de la red social del pajarito. “Wtf? No me opere la mandíbula, siempre tuve mandíbula cuadrada y por el maquillaje a veces resalta mucho más”, escribió contundente la cantante.

La desmentida de María Becerra Foto: Twitter

¿Quién es el nuevo novio de María Becerra?

Hace poco más de un año, María Becerra terminó su relación con Rusherking, la actual pareja de la China Suárez. Ahora, sale con el raperto J Rei.

María Becerra y J. Rei disfrutaron de sus vacaciones juntos. Foto: instagram

¿Cómo se hizo famosa María Becerra?

La cantante se hizo más popular, ya que tenía fama como youtuber, cuando en 2019 realizó el lanzamiento de su EP debut, 222, que incluye las canciones “Tu Lady”, “Nada de amor” y “Dime cómo hago”, entre otras.