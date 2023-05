Los artistas que confirmaron y los que se bajaron de la coronación de Carlos III

Carlos III será coronado como rey de Reino Unido formalmente este sábado seis de mayo en Abadía de Westminster. Esta es la oportunidad para festejar el nuevo capítulo de la historia británica luego de que Carlos se convirtiera en rey tras la muerte de su madre, la reina Isabel II el septiembre pasado.

Camila, su esposa de 75 años, será coronada también como consorte. Al día siguiente, el domingo 20.000 asistentes e invitados especiales presenciarán el gran espectáculo en el Castillo de Windsor, que también será retransmitido por televisión y radio.

Una bandera con una imagen del rey Carlos III de Gran Bretaña a la venta para celebrar la coronación del rey Carlos III, en una tienda de Londres, el jueves 27 de abril de 2023. (AP Foto/Kin Cheung)

Durante tres días habrá festejos “para que la gente se junte en una celebración de una ocasión histórica”, explicó la Casa Real británica.

A raíz de que hay un duelo nacional y muchos detalles que ajustar, las coronaciones suelen hacerse meses después de que el monarca asuma sus funciones. En este caso, será la primera desde 1953 en el mismo lugar desde hace 900 años.

La pareja real llegará desde el palacio sin otros miembros de la familia, en lo que se conoce como la “procesión del rey”, y luego retornará con una comitiva, que se conoce como la “procesión de la coronación”.

ARCHIVO - El rey Carlos III de Inglaterra sonríe durante un paseo en barco en Hamburgo, Alemania, el viernes 31 de marzo de 2023. (AP Foto/Matthias Schrader, Pool, Archivo)

El sábado Carlos prestará el juramento de coronación de gobernar de acuerdo con la ley, ejercer la justicia con misericordia -promesas simbolizadas por las cuatro espadas del atuendo de coronación (las Joyas de la Corona)- y mantener la Iglesia de Inglaterra.

Una vez realizado el juramento, Carlos será bendecido y ungido con óleo consagrado para luego recibir el orbe y los cetros, antes de colocarse la Corona de San Eduardo.

LA LISTA DE ARTISTAS QUE SE PRESENTARÁN EN LA CORONACIÓN DE CARLOS III

La lista de artistas fue anunciada por la British Broadcasting Corporation (BBC), que será la encargada de producir y transmitir este programa especial. La misma está compuesta por 27 canciones de artistas en su mayoría británicos.

Asimismo, la pieza central del concierto verá lugares icónicos en todo el Reino Unido iluminados con proyecciones, láseres, pantallas de drones e iluminaciones.

La polémica no podía faltar, y surgió cuando, según el diario The Sun , Elton John, Harry Styles y las Spice Girls rechazaron la invitación porque en esas fechas se encontrarían en sus diversas giras mundiales por lo que no podrían presentarse en la celebración. Algo similar ocurrió con Adele y Ed Sheeran, quienes dieron la misma respuesta.

Katy Perry deslumbró Instagram Foto: Instagram/@katyperry

Según pudo saber la prensa inglesa, el monarca de Reino Unido se habría llevado una gran decepción ante la negativa de los artistas que figuran en la lista que se mencionó anteriormente.

Los artistas confirmados para esta celebración, entre otros, son:

Katy Perry

Mark Owen

Kylie y Dannii Minogue

Take That (Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald)

Lionel Richie

Andrea Bocelli

Freya Ridings

Sir Bryn Terfel

Andrea Bocelli Foto: Jakub Janecki

Además, habrá un momento especialmente protagonizado por The Coronation Choir, un grupo creado a partir de coros comunitarios y cantantes aficionados de toda Gran Bretaña; y The Virtual Choir, que está formado por cantantes de toda la Commonwealth.

“Contará con una amplia mezcla de música que va desde la pop hasta la clásica, junto con espectáculos de palabra y danza que reflejan las artes y la cultura de todo el Reino Unido y la Commonwealth en general”, dijo la emisora británica.