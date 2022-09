El inesperado pedido del Rey Carlos III al Príncipe Harry sobre Meghan Markle

El pasado jueves 8 de septiembre el Palacio de Buckingham anunció que la Reina Isabel II, quien estuvo al frente de la corona por 70 años, perdió la vida. Según anunciaron desde la Casa Real, Su Majestad se fue en paz y tranquila rodeada de sus afectos en su amado Palacio de Balmoral.

Tal es así que, luego de la muerte de Isabel II su heredero, se convirtió en el nuevo rey. A partir de ahora, quien supo ser el Príncipe de Gales, se convierte en el Rey Carlos III. Y, más allá de que ya fue proclamado, poco a poco se van conociendo detalles de lo que fue la partida de la actual Reina Madre.

Entre ellos se encuentra que, aparentemente, cuando se conoció la noticia de la muerte de Isabel II, el Rey Carlos III le hizo un inesperado pedido a su hijo, el Príncipe Harry. Por lo que informa el diario The Sun, Carlos le dijo a Harry que no vaya con Meghan Markle, su esposa, al Palacio de Balmoral. “Carlos le dijo a Harry que no era correcto ni apropiado que Meghan estuviera en Balmoral en un momento tan profundamente triste”, dijo una fuente al diario.

El príncipe Harry llegó solo a Balmoral. Foto: Instagram

Luego, agregó: “Se le advirtió que Kate Middleton no iría y que las personas que acudieran realmente deberían limitarse a la familia más cercana. Carlos dejó muy, muy en claro que Meghan no sería bienvenida”. Y, con esto, vuelve a quedar en evidencia que tras el Megxit los escándalos entre los duques de Sussex y los Royals Seniors de la familia Real siguen intactos.

Los duques de Sussex están cada vez más alejados de la familia real. Foto: Instagram

Meghan Markle queda desmentida tras la muerte de Isabel II:

Aunque, por si esto fuera poco, ahora varios medios aseguran que el discurso de Meghan Markle en el que dijo que sus hijos, Archie y Lilibet no serían otorgados con los títulos de Príncipes es una mentira. Esto se debe a que, tras la muerte de Isabel II, los dos pequeños se transformaron en nietos directos del Rey.

Meghan y Harry con sus hijos. Foto: Instagram

Esto indica que ahora Archie (3) y Lilibet (1) comienzan a ser llamados Príncipe Archie de Sussex y Princesa Lilibet de Sussex. Además, la muerte de su bisabuela los coloca, al menos por los próximos años, en los puestos seis y siete de la línea de sucesión al trono.