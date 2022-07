Luego de que se agotaran en pocas horas las primeras entradas para el Lollapalooza Argentina 2023, comenzaron a circular los nombres de las posibles bandas que encabezarían el line up de la nueva edición.

Un sitio de música colombiano, Musictrends, compartió en Twitter información acerca de las negociaciones de diferentes artistas para formar parte de las próximas ediciones latinoamericanas del festival Lollapalooza.

Olivia Rodrigo fue la máxima ganadora de la noche con tres estatuilla, que incluían “mejor nueva artista”, “canción del año” y “actuación push”.

Entre los “pre-confirmados” aparecen Paramore, Olivia Rodrigo, Blink 182 y Silk Sonic, el dúo de Bruno Mars y Anderson .Paak. Otros quienes, según esta cuenta, estarían negociando su visita a Sudamérica son The Killers.

Entre los “rumores” figuran Twenty One Pilots, Halsey y Swedish House Mafia, así como también Post Malone y Two Door Cinema Club, ambos se presentarán en Brasil este año pero no se descarta que formen parte del Lollapalooza y el Festival Estéreo Picnic de Colombia.

Twenty One Pilots (Foto: web)

Aún no se sabe si Tame Impala y Chemical Brothers podrían visitar Latinoamérica el próximo año. Lo que sí está confirmado es la presencia de King Gizzard y Jane’s Addiction, ambas bandas tuvieron que cancelar sus presentaciones de este año en la región.

Por otra parte, Florence and The Machine y My Chemical Romance, dos posibles headliners, quedan descartados ya que darán conciertos en otros países durante las fechas de la edición del Lollapalooza 2023.