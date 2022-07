Como cada año, el Lollapalooza Argentina habilitó este martes 5 de julio, los primeros tickets para la próxima edición. A través de una fila virtual y en tan solo unos minutos se agotaron los Early Birds, es decir, los primeros tickets. Luego se habilitaron las preventas que fueron aumentando el valor en cinco instancias y también quedaron sold out.

La venta de entradas para los tres días del festival Lollapalooza Argentina 2023 comenzó este martes 5 de julio a las 10 de la mañana a través de la web de All Access, y en un principio fue solamente para clientes Santander con tarjeta American Express. El valor de cada ticket era de $15.000 + cargos por servicio y la tarjeta ofrecía hasta 6 cuotas sin interés.

Lollapalooza Argentina 2023 Foto: Instagram

Una vez agotados los Early Bird, se pasó automáticamente a la Preventa 1, y así sucesivamente hasta la Preventa 5, mientras el valor iba aumentando en cada instancia.

Vale recordar que aún no se sabe qué artistas formarán parte del line up, ni quienes se presentaran en cada día, por lo que todavía no está disponible la opción de comprar la entrada individual, correspondiente a cada día, por separado.

Wos se presentó frente a 150.000 personas en el Lollapalooza Argentina 2022 y Vive Latino

En el mismo fin de semana, Wos se presentó en dos de los festivales de música más relevantes de América Latina. El rapero argentino estuvo presente nuevamente en el Lollapalooza Argentina, realizado a principios de este año, y por primera vez llevó su música a Vive Latino, en Ciudad de México.

Una vez más, Wos se apoderó del escenario con una performance contundente y una gran conexión con el público durante su paso por el Lollapalooza Argentina 2022. Junto a su banda completa, el rapero presentó su nuevo álbum “Oscuro Éxtasis” ante más de 70 mil personas en la tarde del viernes. Mientras que, el domingo, se subió por primera vez al escenario de Vive Latino, el festival realizado en el Foro Sol de Ciudad de México. Nuevamente, sacudió a más de 80 mil espectadores con un show lleno de energía.