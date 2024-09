Lizy Taglini participó de un acto escolar de su hijo: así fue su emotiva presentación

Lizy Tagliani vive días de emoción, desafíos y felicidad desde que anunció la feliz noticia de la llegada de su hijo a su casa. La conductora y su marido Sebastián Nebot lograron convertirse en padres adoptivos después de varios años de lucha y procedimientos legales.

La conductora de Telefe anunció la noticia en sus redes sociales, y rápidamente recibió el cariño de todos y felicitaciones de muchas figuras famosas que sabían del deseo de Lizy de convertirse en madre. Si bien intenta resguardar la identidad de su hijo y no comparte fotos del rostro, fue contando conforme pasan los días las diferentes actividades que hacen en familia.

La emoción de Lizy Tagliani al participar del acto escolar de su hijo

Al igual que relata su experiencia con la maternidad y el nuevo desafío que enfrentan ella y su esposo todos los días. “Estamos muy emocionados. Son días muy intensos, muy lindos, estamos felices, muy revolucionados, acomodándonos con todos. Ahora con Tati, poco a poco incorporándolo a la familia”, había contado en una entrevista la famosa cuando dio a conocer la noticia.

La emoción de Lizy Tagliani al participar del acto escolar de su hijo

La emoción de Lizy Tagliani al participar del acto escolar de su hijo

En la misma línea a sus relatos de los eventos importantes que les ocurre como familia desde que llegó Tati, Lizy contó que formó parte de un acto escolar, por lo que tuvo que actuar adelante de los compañeros de su hijo.

“Buen día. Hoy acá, en el colegio. He venido a contarle un cuento a los nenes. Me tocó leer para Tati y para todos sus compañeritos”, contó Lizy Tagliani en un video que subió a su perfil de Instagram. Luego, la conductora reveló que estaba nerviosa: “Y me tocó ‘Al señor Lobo le duele la muela’. Ay, vamos a ver como sale. Deséenme suerte”.

En la publicación se ve a Lizy en una sala de jardín con muchos colores, juguetes y cuentos infantiles, del cual ella eligió uno y será la encargada de contarles a los chicos. “Buen día estoy super nerviosa hoy vengo a actuar para mi tati y sus compañeritos .... tengo tanta felicidad”, agregó en el pie de la publicación.

Lizi Tagliani disfruta de cada momento familiar y sigue a rajatabla el procedimiento de vinculación y adopción de Tati.