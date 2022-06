Leticia Siciliani es una joven actriz argentina que se hizo muy conocida por su participación en Esperanza Mía y en la serie ganadora del galardón de oro de los Martín Fierro antes de la pandemia, 100 días para enamorarse.

Hace ya bastante tiempo que la famosa dio a conocer que es lesbiana pero recientemente recordó las agreciones y mensajes de odio que recibió por su orientación sexual cuando una de sus seguidoras de Instagram le preguntó si había sentido miedo al contarlo.

La actriz que cuenta con 1,4 millones de seguidores en su cuenta respondió: “No me dio miedo, pero sí me acuerdo que en ese momento yo estaba grabando Esperanza mía y en un bache me fui al camarín y entré a Twitter; había salido la nota en la que yo contaba esto, que en realidad contaba con quién vivía.. Y en las menciones tenía muchos mensajes agrediéndome, insultándome, discriminándome, muchos mensajes de odio”.

Leticia Siciliani habló de su orientación sexual y las críticas recibidas

Qué famosas ayudaron a Leticia Siciliani cuando recibió mensajes de odio

La actriz etiquetó a Lali Espósito y Laura Cymer, quienes eran sus compañeras de elenco en ese entonces, para agradecerles por el apoyo que le habían dado frente a esa situación.

“En ese momento me agarró una angustia, crisis, llanto, todo. Por suerte estaba con mis amigas, compañeras de elenco, que me contuvieron, me acompañaron y me sostuvieron porque realmente estaba muy triste”, confesó.