Leticia Siciliani se sumó a la tendencia de responder preguntas a través de historias de Instagram.

Y en medio de un ping pong de preguntas y respuestas, la actriz se refirió al rotundo cambio físico que atravesó a través de una foto que la muestra cuando tenía 18 años de edad.

De esta forma, la hermana menor de Griselda Siciliani, sorprendió a sus seguidores al mostrar una foto de su adolescencia, cuando no era una celebridad, y una imagen actual.

La actriz fue noticia en los últimos días tras contar, en una entrevista radial con Catalina Dlugi, cómo le había revelado a su familia su orientación sexual. En el programa, “Agarrate Catalina”, la actriz habló sobre su vida privada y contó cuál fue la reacción de sus papás cuando les dijo que le gustaban la chicas.

“Cuando les conté lo tomaron con naturalidad, porque la verdad es que ellos querían que yo estuviera bien. Quizás en ese momento les generó un poco de incertidumbre, porque yo se los estaba contando con mucha angustia, no por lo que les estaba contando sino porque sentía que se los había ocultado”, arrancó y luego continuó haciendo referencia a su primera relación con una mujer.

“Hacía seis meses que había estado por primera vez con una chica, que era mi novia en ese momento. No era que se los había ocultado toda la vida, sino que recién me estaba descubriendo. Ellos desde el primer momento lo aceptaron y cuando me vieron feliz, también fueron felices”.