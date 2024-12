Le sacó provecho a las críticas y se convirtió en la influencer del momento: la nueva vida de Flor Regidor

Flor Regidor, ex participante de Gran Hermano, a través de su participación, la joven influencer no solo cautivó a miles de seguidores, sino que también experimentó un giro en su vida. En una entrevista exclusiva con Vía País, Flor comparte cómo vivió el proceso de adaptación al encierro, cómo maneja las críticas en redes sociales y cómo la experiencia en el reality show la ayudó a alcanzar sus metas profesionales.

Uno de los aspectos más complejos de participar en Gran Hermano es la exposición constante. Los concursantes saben que cada movimiento será observado, comentado y analizado. Para Flor Regidor, este aspecto era algo que había contemplado desde el inicio.

— Gran Hermano expone mucho la vida privada de los participantes. ¿Te costó adaptarte a la exposición constante? ¿Hubo algo que te sorprendió del proceso de estar todo el tiempo en cámara?

— Desde el principio supe que cuando entraba a la casa, mi vida dejaba de ser privada. Sabía que me iba a tener que cuidar, que cada paso que dé se iba a hacer noticia, o no, pero sí que tenía que cuidar mucho mi imagen porque esas cosas pasan. La verdad es que es complicado adaptarse a las cámaras, pero llega un momento que ya te olvidas y empezás a vivir tu vida en la casa, como si fuese tu casa, tus compañeros pasan a ser tus hermanos y te adaptas a eso.

— ¿Qué fue lo más difícil de vivir en la casa de Gran Hermano, y qué aprendiste de esa experiencia?

— Yo creo que lo más difícil es estar aislada de todo y no saber de absolutamente nada, no solo de tu familia, sino de las cosas que pasan en el mundo, de nada. Esa desconexión fue muy dura, pero al mismo tiempo aprendí mucho de mí misma. Creo que, aunque fue complicado, me ayudó a valorarme más y a tomarme un tiempo para escucharme.

Participar en Gran Hermano no solo significó un reto personal, sino también un antes y un después en la vida profesional de Flor Regidor. Hoy, está completamente involucrada en el mundo digital y disfruta de una carrera que nunca imaginó que podría tener.

Lo que inicialmente comenzó como una experiencia de entretenimiento, pronto se transformó en una puerta abierta al mundo del espectáculo. Flor, que en su vida antes de Gran Hermano ya soñaba con trabajar en las redes sociales, dijo a Vía País: “Nunca imaginé que iba a poder trabajar de lo que me gusta, tener trabajos fijos y que me iba a gustar tanto. Estoy súper agradecida”.

Uno de los aspectos más destacados es que la ex participante reconoce que ha logrado muchas metas en poco tiempo. “Me independicé, pude comprarme mis cosas, me mudé sola… en seis meses mi vida cambió totalmente”, explicó con orgullo.

Cómo le afectan las redes sociales y las críticas a Flor Regidor

— El reality show genera muchos seguidores pero también críticas. ¿Cómo tomas los comentarios negativos en redes sociales? ¿Te afectan o intentas ignorarlos?

— Uno entra a la casa sabiendo que va a ser juzgado, que lo pueden hatear, que les pueden gustar tu personalidad, o que te pueden decir barbaridades, porque en las redes no hay filtros. Yo entré con esa mentalidad, sabiendo eso. Entonces cuando salí de la casa y vi que no había tantos comentarios negativos, me sorprendí, porque yo entré con la cabeza de decir: ‘bueno, me van a odiar y tengo que sobrevivir a esto’. Yo creo que hay que estar muy preparado para entrar al reality.

¿Quién es Flor Regidor?

A menudo los espectadores sienten que conocen a los participantes de Gran Hermano de manera más íntima, pero Flor asegura que lo que vieron en pantalla es realmente su personalidad. “Soy tal cual me vieron, no tengo nada que ocultar”, aseguró. Reconoce que el programa le permitió conectarse aún más con ella misma, al compartir tanto tiempo con diferentes personalidades. “Cuando estás tanto tiempo con otras personas, te conoces más a vos misma, sabes qué te gusta y qué no”, explicó para Vía País.

Finalmente, Flor dejó un consejo a aquellos que sueñan con entrar a un reality show como Gran Hermano: “Es un proceso que cuesta, pero todo llega. Si es para vos, va a llegar”, afirmó, aconsejando que la clave está en no rendirse y aprender a aprovechar las oportunidades que surgen. “No es que de un día para otro te vas a hacer famoso, hay que saber usar las redes y los espacios para hacerse conocer”, agregó.

Hoy, Flor Regidor se ha convertido en un referente para muchos jóvenes que la siguen en sus redes sociales. Gracias a su participación en Gran Hermano, con su frescura y autenticidad, logró más de lo que imaginaba, pero no deja de recordar que todo proceso tiene su tiempo y que el éxito requiere trabajo y perseverancia.