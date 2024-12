La reacción de Giuliano de Gran Hermano 2025 tras la eliminación de Jenifer: “Sé que Centurión...”

Gran Hermano 2025 abrió sus puertas hace tres semanas y desde entonces ya pasó de todo en el reality que conduce Santiago del Moro por Telefe, hubo peleas, alianzas, amistades y parejas. Tal es así que la tercera eliminada de la competencia fue Jenifer, la expareja de Ricardo Centurión con quien tiene a su hija.

Desde que la jugadora ingresó al reality causó gran revuelo por ser vinculada al exfutbolista. Rápidamente se conoció la historia que los unía, ya que en 2021 la pareja tuvo una hija, Emma, luego se separaron y cada cual hizo su camino.

Fue la propia jugadora del reality quien confesó cómo fue su relación y el motivo de su separación. “Me separé porque me cansé de que me meta los cuernos, me hizo sufrir un montón, estaba súper enamorada de él, enamorada de verdad, no estaba con él por la fama, siempre mantuve el perfil bajo, nunca me interesó”, contó Jenifer.

Jenifer fue la tercera eliminada de Gran Hermano 2025

Al ingresar al juego hace tres semanas, la familia del exfutbolista dejó fuertes críticas sobre ella y cuestionó su participación en el reality. Sin embargo, Jenifer se desempeñó en el juego hasta que cayó en placa. Los fanáticos del programa no tenían mucha afinidad con ella y no dudaron en votarla para que se vaya.

Lo cierto es que Jenifer tuvo un acercamiento amoroso con Giuliano, el participante oriundo de Santa Fe. Ambos estaban juntos y fue él quien mostró su desconsuelo tras la salida de su compañera, sobre todo porque creía que el público los bancaba.

La sospecha de Giuliano sobre la salida de Jenifer de Gran Hermano 2025

“Cuando vi que iba llegando al final de la placa, me lo esperaba porque sé que Centurión es un chabón que lo siguen muchísimos fanáticos”, expresó Giuliano a sus compañeros conmovido aún por la situación.

“Pero que una tribuna entera... Era el próximo Diego, no sabes lo que jugaba ese tipo”, agregó Giuliano sobre Centurión, el ex de Jenifer.

“¿Posta? lo conozco más por lo que se iba de joda que por lo que jugó”, reflexionó Chiara, la hija del exjugador Mancuso. “Era súper mágico, tipo Ronaldinho”, comentó Giuliano sobre la carrera de Centurión en el fútbol.