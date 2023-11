Lali Espósito le respondió a un hater que le preguntó cuándo deja el país: “A laburar”

Lali Espósito es una de las artistas más carismáticas, sinceras y simpáticas del país, es por eso que no duda en opinar de distintas temáticas de la actualidad, lo cual generó muchas críticas y situaciones de violencia que surgieron cuando la cantante manifestó su opinión política en las PASO 2023 sobre Javier Milei.

La actriz resaltó que lo consideraba una persona “peligrosa” por lo que durante las semanas siguientes a las elecciones fue reflexionando junto a sus fanáticos de las temáticas sociales. Una vez que se conoció el triunfo del candidato de la Libertad Avanza, Lali dejó en claro que no se iba a ir del país, ya que surgieron los rumores.

La respuesta de Lali a un seguidor que le preguntó cuándo se iba del país

Ante esta situación fue un seguidor de Instagram quien le preguntó: “¿Para cuándo te vas?”. A lo que la artista no dudó en responder y dejar en claro su postura: “¡Ahora a laburar a Uruguay! Pero vuelvo mañana a casa como siempre”.

La respuesta de Lali Espósito a un hater Foto: gentileza

Luego, agregó: “Guarda con las fake news que te comés, ¡hay un montón! Un beso Facu, que andes bien” y cerró el mensaje con emojis de un corazón y la bandera argentina.

Lali Espósito enumeró las razones por las que elige vivir en Argentina

Debido a los rumores que surgieron en donde se creía que ahora la artista iba a dejar el país por no estar de acuerdo con el nuevo presidente. Horas después del triunfo dejó un ‘like’ en X (antes Twitter) a un video en el que aparece ella enumerando las razones por las que elige vivir en Argentina.

“Yo elijo vivir en la Argentina, y te lo digo con muchísimo respeto, porque soy una privilegiada en este país. Trabajo de lo que quiero. Gano mi plata. Puedo ayudar a mi familia. Me doy los lujos que a veces da vergüenza te diría, que no, porque me lo gano”, comentó Lali.

“Y con ese privilegio en un país que tiene un montón de conflictos como este, trato de hacer lo que pueda para colaborar desde el arte, la música, las series. No le llenas la panza a la gente con esto, pero desde mi lugar puedo hacer cosas que te cambian la realidad un ratito y eso es recontra copado”, señaló.

Por último, remarcó: “Y repito, elijo vivir en este país que tengo un montón de quejas para hacer como todes, pero también tengo un montón de cosas para decir de por qué vivo acá. Yo viví un tiempo en España que es maravilloso, pero no te cambio Argentina”.