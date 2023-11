Estas son las razones por las que Lali Espósito elige vivir en Argentina

Luego de que Lali Espósito diera su opinión política en las PASO sobre Javier Milei y generara polémica por considerarlo “peligroso”, la cantante volvió a aparecer en las redes sociales tras la victoria del nuevo presidente electo este domingo.

La artista hizo frente a los comentarios negativos tras las PASO y las elecciones generales y volvió a manifestarse durante las semanas previas a las elecciones, en donde resaltó la importancia de la “democracia” y de poder elegir.

Tras conocerse los resultados que llevaron a Javier Milei como el nuevo presidente electo del país. La cantante se dedicó a compartir o poner ‘likes’ en distintos posteos de otras personas o fanáticos suyos.

Lali Espósito volvió a hablar de su elección de vivir en el país

Por medio de X (antes Twitter) la artista le dejó un ‘like’ a un posteo de un usuario que compartió un video de Lali hablando sobre el país y porque elige vivir en Argentina, más allá de que puede no hacerlo.

Lali Espósito volvió a hablar de su elección de vivir en el país Foto: captura x/rochicba_

“Momento de subir este video de Lali de una nota que hizo este año. Ustedes sigan creyendo y creando Fake News”, escribió el usuario junto al video de la entrevista.

“Yo elijo vivir en la Argentina, y te lo digo con muchísimo respeto, porque soy una privilegiada en este país. Trabajo de lo que quiero. Gano mi plata. Puedo ayudar a mi familia. Me doy los lujos que a veces da vergüenza te diría, que no, porque me lo gano”, comenzó su relato.

“Y con ese privilegio en un país que tiene un montón de conflictos como este, trato de hacer lo que pueda para colaborar desde el arte, la música, las series. No le llenas la panza a la gente con esto, pero desde mi lugar puedo hacer cosas que te cambian la realidad un ratito y eso es recontra copado”, señaló.

“Y repito, elijo vivir en este país que tengo un montón de quejas para hacer como todes, pero también tengo un montón de cosas para decir de por qué vivo acá. Yo viví un tiempo en España que es maravilloso, pero no te cambio Argentina”, concluyó la artista.

Ni bien se conocieron los resultados del balotaje, Lali dejó un ‘like’ en un tuit de una reflexión sobre el futuro que se espera en el país.

El like de Lali Espósito a un tuit Foto: gentileza

“A cuidarse mucho amiguitos y cuidar de los que más lo necesiten y lo que más sean vulnerados. Siempre juntxs”, señalaba el tuit.