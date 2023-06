La vez que Mirtha Legrand descolocó a Mario Massaccesi con una pregunta sin filtros: “Fuiste...”

El día que Mirtha Legrand tuvo como invitado a Mario Massaccesi en su programa en 2019, la diva le recordó al periodista un comentario que había hecho y aprovechó para hacerle una pregunta sin filtro que lo descolocó totalmente: “Vos una vez aquí sentado dijiste que tenías un secreto que jamás le habías confesado a tu familia. ¿Seguís sin confesarlo?”.

“No me gusta la palabra confesión. Es una situación muy dolorosa que yo viví. Muy, muy fea que lógicamente ha marcado mi vida y salí solo, hui”, contestó el periodista.

Luego agregó: “Yo sabía lo que quería hacer en mi vida y siempre digo que el periodismo me salvó de todas las maneras que una persona se pueda salvar porque tenía muy en claro a dónde tenía que ir, entonces no me quedé en el drama”.

La inapropiada pregunta sin filtro de Mirtha Legrand a Mario Massaccesi. Foto: El Trece

“Toda la felicidad que he vivido, sobre todo desde los 33 años a esta parte, ha compensado el dolor que tuve cuando era chico, adolescente y joven”, confesó.

La pregunta de Mirtha Legrand que descolocó a Mario Massaccesi

Fue justo en este momento donde la diva dejó atrás su prudencia para hacer una pregunta que sorprendió a todos: “¿Fuiste violado?”. Ante el silencio de su invitado, repitió la consulta.

“No lo voy a decir. Fue mucho más que eso, fue dramático, nunca lo voy a contar públicamente”, aseguró Massaccesi, visiblemente movilizado. Luego, Mirtha insistió, pero finalmente el periodista reflexionó: “Hay que cuidarse, eso es conocerse”.

Mirtha Legrand le pidió perdón a Massaccesi al poco tiempo y de manera pública. La diva escribió un sentido mensaje a través de su cuenta de Twitter, donde mencionó al periodista: “Quiero volver a disculparme con mi querido @Mariomassaccesi. Mi aprecio y respeto hacia él como persona y profesional es absoluto”, tuiteó Legrand.

Más allá de esta situación que quedó en el recuerdo de los programas de Mirtha, Massacesi ha tenido un gran éxito con su filosofia de vida y su libro “Soltar para Ser Feliz”, además de su reconocida carrera como periodista.