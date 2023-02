Cómo son los tés de domingo en la casa de Mirtha Legrand: todos los secretos

Este 23 de febrero Mirtha Legrand cumple 96 años. Luego de una larga trayectoria en los medios, es una de las figuras más queridas de la farándula argentina. Con el paso del tiempo, la diva de los almuerzos supo cosechar un íntimo grupo de amigos que la acompañan hasta la actualidad.

Mujer de buenas costumbres la conductora mantiene una tradición especial desde hace años y se trata de los tés de domingo en su casa de Palermo. La Chiqui recibe cada fin de semana en su piso de la Avenida Del Libertador y Scalabrini Ortiz a su círculo de mayor confianza donde las delicatessens y las risas no pueden faltar.

Mirtha Legrand y Juana Viale Foto: Instagram/Mirthalegrand

Pese a que de estas reuniones participan reconocidas personalidades mediáticas, los detalles de la merienda se habían mantenido ocultos hasta ahora. El encargado de revelar los pormenores de los domingos de té en la casa de Mirtha fue Gino Bogani, uno de los invitados.

Cómo son los tes de domingo en casa de Mirtha Legrand

Lejos de la solemnidad que Mirtha muestra frente a las pantallas en sus programas, el encuentro suele ser más distendido, según reveló el diseñador. “Con Mirtha somos amigos de toda la vida”, remarcó tiempo atrás al aire de “Detrás de escena”, por AM 540.

Y luego pasó a detallar cómo son los encuentros: “Nos reímos y nos divertimos mucho. A veces, no nos reímos porque hablamos de temas que no son para reírse. Es como cuando te juntás con cualquier amigo: de golpe te matás de risa y cuando hablás de temas más serios o preocupantes, no te reís”.

Los secretos de los tés de los domingos en casa de Mirtha Legrand Foto: Instagram/Mirthalegrand

“Hablamos mucho de teatro, de cine, de la amistad, como pasa siempre que reunís con amigos y vas de una conversación a la otra”, contó Gino. Y destacó a Mirtha como anfitriona: “Chiquita es bárbara y los tés son riquísimos. Los domingos directamente apenas desayuno porque después no almuerzo ni como a la noche, el té de Mirtha y basta”.

En cuanto al horario, el diseñador detalló que los amigos están invitados a la 17.30, pero empiezan a comer a las 18 y contó cómo son las ubicaciones en la mesa: “Normalmente tenemos nuestras posiciones. Yo estoy al lado de Mirtha, a la derecha de ella. A veces, si llego tarde se sienta otro y no importa porque no compramos un asiento pero por lo general se respeta eso”.

Quiénes son los invitados a los tés de domingo

Bogani también reveló quiénes completan la lista de invitados al ya tradicional té de domingo en la casa de Mirtha Legran y mencionó a Teté Coustarot, Alejandro Veroutis, María Teresa Villarruel, Susana Arrieta y Dany Mañas cuando está en la Argentina. En ese sentido aseguró que “también pasa a saludar Marcelita Tinayre, a veces aparece Juana Viale, Ambar o Nacho”.

Mirtha Legrand y Gino Bogani Foto: web

En cuanto a si hablan sobre las propuestas de televisión de Mirtha, el modista confesó que “es un tema que casi no se toca porque es muy personal y solo lo se habla si ella lo trae a la mesa”. “Nos pregunta: ´¿Chicos qué les parece? ¿Hago esto, hago lo otro?´. Cada uno le da su opinión y solo ella lo sabe”, reveló.