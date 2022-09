Así fue la vuelta de Mirtha Legrand a la TV: “Anoche no dormí”

Este sábado a las 21.30 puntual Mirtha Legrand volvió a la televisión argentina. Después de dos años y medio de no hacer sus programas por la pandemia de coronavirus, La Chiqui regresó muy emocionada a sus clásicas mezasas con el ciclo “La Noche de Mirtha” por El Trece.

Su primera aparición en la pantalla chica se llevó todos los aplausos y ovasiones del equipo técnico después de un tape que repasó parte de su larga trayectoria y su reclusión durante la cuarentena.

Pese a su gran carrera en los medios, la histórica conductora se confesó “nerviosa y emocionada” y reveló: “Anoche no dormí”, por encontrarse una vez más frente a las cámaras. Incluso contó que le “temblaban las piernas” y es por eso que a último momento decidió ser acompañada para caminar por una de sus asistentes y así evitar cualquier tropezón que la llevaría a una caída.

Con los ojos brillosos, Mirtha manifestó: “Querían que La Chiqui vuelva, y acá estoy. Tanto lo pidieron, y la Chiqui volvió”. También agradeció todo el apoyo de sus admiradores y los mensajes que recibió de ánimos durante estos dos meses y medio es lo que se ausentó de la TV.

Juana Viale debuta con su programa "Almorzando con Juana" este sábado Foto: Web

“Estoy tan agradecida. Si terminara mi carrera hoy día sería fantástico. Pero acá estoy, es verdad que les di mi vida. A esta edad que tengo, que son muchos años, acá estoy, con todo el entusiasmo”.

Y también reveló cómo vivió los instantes previos de salir al aire. “Les cuento... un drama, hasta lloré. ‘No, yo no puedo caminar, me voy a caer... ¡ay! Que me acompañen...’. Todo eso ocurrió, en un minuto. Estoy emocionada, muy conmovida”, confesó.

Cómo fue el rating de Mirtha Legrand en su vuelta a la televisión

El programa de La Chiqui volvió a competir mano a mano por la audiencia con “PH, Podemos Hablar” de Andy Kusnetzoff por Telefe. Y este sábado la presión por el rating fue picante.

"PH: Podemos Hablar" con la conducción de Andy Kusnetzoff. Foto: Web

La histórica anfitriona recibió como primeros invitados a Moria Casán y el Pato Galmarini, Baby Etchecopar y el Puma Rodríguez. Mientras que en el canal de las pelotas, las figuras fueron Luciano Castro, Julieta Díaz, Alex Caniggia, Grego Rossello y Daniel “Profe” Córdoba.

Los primeros invitados de Mirtha Legrand Foto: Instagram/mirthalegrand

Es así cómo la brújula del rating se mantuvo latente entre ambos programas, pero sacó delantera “PH, Podemos Hablar” con un inicio de 8 puntos, mientras que Mirtha marcó 7.5, según Real Time. Luego la diferencia se agrandó: Telefe bajó a 7.6 y El Trece, 7.

Sobre el final de la noche, Andy alcanzó los dos dígitos con 10.2 y Mirtha se quedó con 6.6 de puntos de audiencia.

Por su parte, Juana Viale debuta este sábado a las 13.45 con su ciclo dominical “Almorzando con Juana” que contará como invitados a Pampita, El Polaco, Rolando Bárbano y Guillermo Coppola.