Ya no será “Almorzando con Mirtha Legrand” y la conductra confesó su tristeza por el cambio

Este sábado a partir de las 21.30 será la esperada vuelta de Mirtha Legrand a la televisión. Después de mantenerse alejada de los medios por más de dos años durante la pandemia de coronavirus, La Chiqui volverá a ocupar un lugar destacado en la pantalla, pero ya no será la “diva de los almuerzos”.

Lo cierto es que después de varias reuniones y meses de negociaciones, la productora de Nacho Viale, nieto de la histórica conductora, acordó con Adrián Suar y el resto de las autoridades de El Trece que Mirtha volvería los sábados por la noche, mientras que su nieta Juana Viale haría lo suyo los domingos al mediodía.

Juana Viale y Mirtha Legrand. Foto: Web

Durante la ausencia de La Chiqui, fue la actriz quien estuvo a cargo de ambos clásicos ciclos televisivos. Pero con muchas ganas de volver a ocupar su puesto, Mirtha se mostró de acuerdo con los cambios coordinados, eso sí lamentó la modificación del título del programa dominical.

“Almorzando con Mirtha Legrand” pasará a llamarse desde este domingo al mediodía “Almorzando con Juana” y se podrá ver a partir de las 13.45. “Cuando supe que no iba a estar mi nombre en Almorzando con... lloré”, confesó la Legrand en una entrevista con Clarín en la previa a su vuelta a la TV. “Es mucha historia, pero ella es divina y lo va a hacer muy bien”, alentó a su nieta.

La cábala de Mirtha Legrand antes de empezar su programa

Con todos los preparativos listos, Mirtha reveló que se siente un poco nerviosa de volver a hacer su programa. Pese a sus largos años de trayectoria, la presentadora contó: “Tengo muchas ganas. Pero, después de dos años y medio sin estar al aire, cuesta un poco la vuelta. También tengo miedo”.

Mirtha Legrand vuelve a la TV

Es por eso que esta atenta a cada detalle, desde su vesturio hasta la decoración del estudio. Y en ese sentido contó cuál es su cábala antes de empezar. Se trata de su vestido exclusivo de diseñador, todos los años Mirtha busca que sea una sorpresa para los televidentes y esta vez no será una excepción.

“Va a ser todo nuevo para mí, una gran movida. Por eso quiero ir antes, para ver cómo es el decorado, todo, no sé, me da esa inseguridad. Pero ya tengo preparado hasta el vestido, que no digo cómo va a ser por cábala. Que sea una sorpresa”, soltó.