La rompe en Instagram y tiene nueva profesión: así se reinventó Tomasito, el novio de Guido Süller

Los Süller son una familia que han sabido dejar su huella en la televisión argentina. Aún hoy son recordadas sus frecuentes apariciones en programas de chimento y entretenimiento, en más de una ocasión peleas mediante. Tanto Silvia Süller como su hermano, Guido, supieron ser mediáticos antes que nadie, aunque hoy en buena medida ocupan un lugar alejado de la pantalla chica.

En el caso de Guido, hoy se dedica a otros emprendimientos, como su muy hablada “casa restó”. El restaurante del famoso está en su mansión que hizo durante la pandemia, donde solo pueden ingresar 14 comensales por noche. Pero si bien se ha reinventado, muchos recuerdan su pasado mediático, en el cual hubo una figura clave que no pasó desapercibida: Tomasito, su ex pareja.

Así está hoy Tomasito, el mediático ex de Guido Süller

Guido y Tomasito conformaron una recordada dupla mediática. Tomasito, de nombre verdadero Marcos Tomás Loyola, irrumpió por primera vez en los medios a los 20 años cuando, en el 2009, aseguró ser el hijo de Guido. Tras idas y vueltas por tevé, incluidos resultados de ADN negativos, ambos revelaron que lo suyo en realidad era un romance y que no había tal paternidad.

Incluso, las cosas llegaron al altar cuando se dieron el sí en el año 2018. Sin embargo, la relación no funcionó y terminaron separándose. Esto no quiere decir que hoy se lleven mal: a principio de años hicieron las paces, aunque cada uno vive por su lado.

Guido y Tomasito se casaron cinco años atrás Foto: Instagram

En el caso de Tomasito, ha decidido regresar a su Córdoba natal, apostando por una vida alejado de las cámaras. Con un perfil más bajo en comparación a su pasado mediático, trabaja como estilista profesional y ha logrado un seguimiento en redes que espera con ansias que revele los nuevos looks y tratamientos que realiza.

Aunque dijimos que Tomasito optó por darle la espalda a los medios, esto no quiere decir que no siga teniendo su fama. En redes sociales es todo un influencer, y en Instagram lo siguen más de 120 mil personas. A pesar de los idas y vueltas, sigue haciéndose llamar Tomasito Süller, y en su descripción de Instagram se define como “fan de Thalia”.

Hoy Tomasito se desempeña como estilista Foto: Instagram

En cuanto a su relación con Guido, parecería ser que puede haber una segunda chance para el amor. Es que tras la separación se reconciliaron, y aunque ya no viven juntos, Tomasito vuela con frecuencia a Buenos Aires para visitar a quien fuera su esposo. Guido mismo lo confirmó a los medios: “Estoy solo y él está solo. Decidimos encontrarnos y probar de nuevo a ver qué pasa”.

Tomasito es todo un influencer en redes sociales Foto: Instagram

Con la soltura que lo caracteriza, Guido admitió que le planteó a Tomasito que intenten “estar juntos sexualmente hablando”, porque entre ellos “nunca pasó nada sexual”. “Siempre fue del corazón”, reveló. Sin embargo, en su caso, admitió: “Yo sexualmente sigo activo. No me retiré. Soy pasivo en el sentido de que soy jubilado, pero activo en relación a que me gusta el sexo”.