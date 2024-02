La reacción de los participantes tras la inesperada charla de Manzana de Gran Hermano 2024: “Demasiado patotero”

Federico “Manzana” es uno de los participantes más queridos por sus compañeros, ya que durante estas ocho semanas de Gran Hermano 2024 estuvo haciendo un papel de chico bueno. Pero llegó el momento en el que el participante se despertó y quiso aclarar todo frente a sus compañeros, lo cual podría ser perjudicial.

Tras recibir un mensaje de su mamá que decía “despertate”, Manzana se paró en frente de sus compañeros, le explicó su juego, se enfrentó a sus compañeros y enumeró a las tres personas en las que confía: Joel, Emmanuel y Nicolás.

Manzana de Gran Hermano 2024 se enfrentó a sus compañeros.

La reacción del resto de sus compañeros fue de enojo, teniendo en cuenta que no se esperaban eso, y algunos consideraban un aliado a Manzana y no estaba en sus planes votarlo, como el caso de Martín Ku, Lisandro y Bautista, entre otros.

¿Manzana de Gran Hermano 2024 puso la casa en contra suyo?

En este caso, Lisandro, Bautista, Nicolás y Lucía estaban charlando del accionar de Manzana. Bautista preguntó: “¿te parece que fue necesario lo que hizo Manzana?”, tanto Lucía como Lisandro dijeron que no, que totalmente innecesario su accionar. Además, Bautista dijo: “era más ambigua su promesa, no hacerte el mafioso, ¿qué necesidad de hablar como si fueras el Padrino?”.

Lisandro asintió y explicó: “Exacto. Demasiado patotero decir que ahora me van a conocer a mí y de lo que soy capaz. Para un poco, si le tenes que decir a alguien, vas y se lo decís en la cara solo. ¿Qué es eso de ventilar en frente de todos? No me gustó para nada. Podés hacer lo mismo en privado. ¿O no te bancas hablar solo?”.

Quiénes votaron a Manzana en la gala de nominación de Gran Hermano 2024

Luego de la charla de Manzana frente a todos, algunos participantes decidieron cambiar sus votos y votarlo en el confesionario. Lucía le dio un voto, Agostina le dio dos votos y Martín Ku le dio dos votos, este último explicó que le dolió el accionar de Manzana, ya que lo creía su amigo.