La picante confesión de Daniela Cardone sobre sus vínculos íntimos: “Cinco años”

Daniela Cardone es uno de los nombres más distinguidos de los años noventa. Su cabello corto y esbelta figura la destacaron como un ícono en la industria de la moda.

Daniela Cardone fue el blanco de críticas por su cambio de look. Foto: Instagram/@dcdanycar

Ahora bien, la diseñadora de modas tiene 60 años y se ha avocado por la lucha a favor de los animales en Carmen de Patagones, una ciudad al sur de Buenos Aires (Argentina). Sin embargo, pese a ello, Cardone decidió reaparecer en los medios de comunicación para brindar algunas picantes declaraciones.

La vida amorosa de Daniela Cardone

La modelo decidió brindar algunos datos de su vida privada en Intrusos. Ahí, le consultaron sobre cómo era su vida íntima actualmente.

“Dani, el martes contastes que hace años no tenías una alegría. Eso era parte del show o es en serio”, le consultó uno de los panelistas a la modelo.

La pregunta hizo reír a la modelo y consultó si estaban sobre su vida sexual. Fue en ese momento cuando hizo una gran confesión: no había tenido relaciones desde hace cinco años.

“Cinco años (...) volví a la normalidad”, expresó Daniela Cardone, generando sorpresa en el programa.

Por qué Daniela Cardone ya no tiene relaciones íntimas

Seguidamente, al ser consultada sobre las razones detrás de su vida sexual, Cardone determinó que era por el estrés que generaba el estar en una relación amorosa.

Cardone se sintió identificada con la pérdida de Pampita, quien recordó a su hija Blanca. (Captura de pantalla).

“Es mucho estrés, la verdad, estar en pareja. Para mí, en este momento, que me acepten como son, mis cosas, la verdad que hoy por hoy tener un noviazgo no me lo imagino”, determinó la activista por los animales.

Finalmente, Daniela Cardone reflexionó que esta nueva etapa en su vida era muy rara, dado que no le interesaba salir con alguien o los mensajes que recibía.

Daniela Cardone\u002E

“No me dicen guarangadas, mirá que miro (risas) No, no (ninguno me interesa). ¿Qué loco no? Esta etapa”, destacó la ganadora de Supervivientes España.

El duro relato de Daniela Cardone por la tenencia de su hija

Desde otro aspecto, Cardone recordó cómo se sintió tras perder la tenencia de su hija. En ese aspecto, aseveró que ha vivido mucho y que luchó demasiado para recuperar a su pequeña que formaba parte de sus viajes.

Daniela Cardone y su hija Brenda Gandini Foto: gentileza tn

“Yo he vivido todo muy rápido. Yo perdí la tenencia de mi hija…. Luché muchísimo. Fue siempre todo difícil. Se basaron en que yo me haya venido a Buenos Aires a vivir, que fuera modelo. Todas esas cosas… Además del otro lado tenían plata y te compran los abogados”, detalló Cardone.