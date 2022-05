Desde la salida de Ana Rosenfeld de “LAM” (América), además del staff, todas las semanas, el ciclo tiene una panelista invitada. Daniela Cardone participó en la edición de este lunes, por lo que su llamativo look se convirtió en tedencia.

Daniela Cardone en "LAM". Foto: CapturaT

Al presentarla, Ángel de Brito elogió su particular corte de pelo y acto seguido, Nazarena Veléz le preguntó si le daba importancia a las opiniones de los demás.

“El jopo me lo hago yo. Me afeito yo. No me importa nada lo que me dicen. Estoy en una etapa de la vida donde creo que hay que empezar a aceptarse como uno es”, indicó la empresaria de 58 años de edad. Minutos después, su apariencia fue el blanco de memes en Twitter.

Los memes sobre la apariencia de Daniela Cardone. Foto: CapturaT

Comparaciones con dibujos animados, con su gato embalsamado y con distintos personajes, los usuarios de la red social no la perdonaron.

Los memes sobre la apariencia de Daniela Cardone. Foto: CapturaT

“Esta vez no fueron los Simpson, pero casi...Futurama predijo en nuevo look de Daniela Cardone”, “Daniela Cardone se clavó el gato embalsamado en la cabeza?”, “Alguien me quiere decir que carajos le pasó a Daniela Cardone?!”, “No estaba preparada para el look Ursula de Daniela Cardone”, fueron solo algunos.

Los memes sobre la apariencia de Daniela Cardone. Foto: CapturaT

Por qué Ana Rosenfeld se fue de “LAM”

La salida de Ana Rosenfeld del panel de “LAM” coincidió con las acusaciones mediáticas que recibió por varios exclientes. Al menos tres damnificadas indicaron que las abandonó y las hizo pagar cláusulas leoninas para asesorarse y habría otras 16 personas perjudicadas.

Sin embargo, la letrada indicó que su alejamiento del ciclo se debía a su agenda ocupada. “Tengo demasiadas cosas que hacer, que me obligan a faltar. Tengo que viajar porque tengo conferencias, cursos que dar y divorcios que atender. Y me parece mal que ustedes tengan que poner un reemplazo todo el tiempo”, informó al equipo.