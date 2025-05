Daniela Cardone confesó que le puso de nombre “China Suárez” a su gata y explicó el insólito motivo: “Es la más...”

Daniela Cardone siempre da que hablar. Ícono del espectáculo argentino de los ‘90, amante declarada de los gatos y mamá de Brenda Gandini, la exmodelo volvió a estar en boca de todos tras una confesión que dejó a más de uno con la boca abierta.

En una charla íntima con el periodista Nico Peralta, Daniela habló del duelo por la pérdida de su gato Garfield —al que mandó a embalsamar— y sorprendió al revelar cómo se llaman sus otras mascotas. Entre ellos, hay uno que destaca por su nombre: China Suárez.

La ex modelo no suele invitar a gente a su casa.

“Le puse así porque es la más joven de la manada, es pizpireta, pega unos saltos tremendos y tiene mucha personalidad”, explicó sin vueltas. “Es bebota, joven y súper activa. El resto son más viejitos y están relax: no quieren que nadie los moleste”, agregó.

La familia felina de Daniela Cardone con nombres de celebridades

Daniela no solo eligió el nombre de la China Suárez para su gata más inquieta. También tiene otras mascotas cuyos nombres no pasan desapercibidos. “Tengo a María Martha Serra Lima, que tiene 16 años y es persa Himalaya”, contó, y siguió con Keira, una sagrada de Birmania, bautizada así por su fanatismo por la actriz Keira Knightley.

Daniela tiene a sus gatos en su casa.

Sobre ella dijo: “Es como más distante y su raza es de las que están en los templos hindúes y cuidan a los muertos. Es blanca con gris y ojos celestes”. Y por supuesto, no podía faltar Charly García, el primo de Matute, otro gato fallecido. “No soy fan de Charly, pero me llamó Diana, del criadero, y me dijo que tenía un gatito primo hermano de Matute. ‘Yo lo quiero’, le dije y me lo traje”, relató.

El duelo de Daniela Cardone por la muerte de su gato

Aunque se la ve entera, Daniela confesó que le cuesta mucho despedirse de sus mascotas. “Con Garfield lo pude madurar un poco más porque estaba enfermito y me la veía venir”, explicó.

Falleció el gato de Daniela Cardone.

Tan fuerte es su apego que ya mandó a embalsamar seis de sus gatos, incluyendo al recientemente fallecido Garfield. “En unos días ya lo tendré de nuevo. Es el sexto gato embalsamado que tengo”, reveló con total naturalidad.

Pocas personas se toman tan en serio el amor por los animales como ella. Con nombres de estrellas y vitrinas que funcionan como mausoleos, la Cardone construyó un universo propio, tan excéntrico como auténtico.