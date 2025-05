El picante video de Mauro Icardi y la China Suárez que revela cómo es su intimidad: “Siempre...”

La relación de Mauro Icardi y la China Suárez sigue su curso y cada vez se muestran más enamorados que nunca. La pareja que empezó su romance de manera polémica, ya que la actriz fue la tercera en discordia en el matrimonio del futbolista con Wanda Nara, hoy comparte cómo es su relación, a pesar de las críticas y objeciones que reciben.

En medio de su romance, el futbolista tiene un enfrentamiento judicial y mediático con Wanda Nara por la división de bienes y la tenencia de las dos hijas que tienen en común. A esto se suma, que legalmente la actriz no puede ver a las hijas de su pareja, por lo que los encuentros terminan en escándalos.

A pesar de todo, la actriz y el futbolista disfrutan a pleno de su amor y no dudan en mostrar cómo viven en redes sociales. La pareja del momento viajó a Miami unos días, y compartieron los detalles románticos que tienen entre ellos.

Icardi mostró la sorpresa que le hizo a su novia mientras están de viajes. El futbolista compartió un video donde se ve un cuarto lleno de pétalos rojos en la cama, globos y luces que dan un aspecto romántico a la velada.

“I was always you (siempre fuiste vos)” y “I love you (te amo)” fueron las frases que escribió Icardi con globos en la habitación. Además, en el televisor de la habitación colocó de fondo una foto de ellos dos.

“Gracias por hacerme tan feliz”, escribió el futbolista al compartir la foto del momento en sus historias. Mientras que la ex Casi Ángeles reposteó y agregó: “Todo y más”.

Durante el viaje, también la pareja mostró imágenes de sus días de playa y los momentos íntimos que pasan como son las fotos de los dos abrazados o dándose un beso en un ambiente más descontracturado.