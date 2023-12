Williams se convirtió en uno de los participantes más polémicos de Gran Hermano 2024. Desde su entrada a la casa, el Paisa se ganó el corazón de sus compañeros y del público. Sin embargo, en las últimas horas, quedó envuelto en dos fuertes escándalos. Primero por sus dichos sobre Catalina, a quién catalogó como “su amor” dentro de la casa, a pesar de tener novia.

Así como también su reciente pelea con Furia que podría terminar en una expulsión ya que, al parecer, hubo violencia física. Mientras Gran Hermano evalúa la sanción correspondiente, la novia de Williams opinó acerca de este duro momento que atraviesa el participante.

Qué dijo la novia de Williams sobre su pelea con Furia

Respecto a su pelea con Juliana, Martina, la novia de Williams salió a desmentir una supuesta captura de sus stories que decía “Gracias Furia le pegaste una cachetada por mí, si te expulsan lo esperamos a la salida y le damos la paliza que se merece por infiel”, y además pedía a la producción que no la expulsen del reality.

La novia de Williams de Gran Hermano 2024 rompió el silencio: “Se me está haciendo difícil…” Foto: Instagram

Sin embargo esto fue solo una fake news creada por los usuarios de las redes sociales. “Obviamente esto no lo puse yo y tampoco estoy a favor de la violencia por más de todo a Williams lo voy a apoyar”, escribió Martina en su cuenta de Instagram para defender a su novio.

A continuación también habló sobre el polémico comentario de Williams sobre su compañera Catalina, a quién denominó como su amor dentro de la casa en plena gala de eliminación. “¿Ustedes nunca estuvieron enamorados? ¿Nunca quisieron ver triunfar a su pareja? Y más cuando amás a esa persona”, señaló.

“A mí sinceramente se me está haciendo difícil no poder hablar las cosas pero es cuestión de tiempo”, agregó acerca de que ya tendrá la oportunidad de conversar con su pareja. “No voy a negar que me afectó lo que pasó con Williams pero me afectan más los comentarios”, sostuvo pidiendo empatía.

La novia de Williams se expresó tras el coqueteo de su novio con Catalina.

Además, dejó en claro que pase lo que pase cuando su novio salga de la casa, merece respeto. “No es una mala persona, todos tenemos nuestros errores, es un mundo nuevo para él y aparte somos jóvenes, tenemos una vida por delante”, aseguró.

Por último, comentó: “Yo sinceramente sé lo que di en mi relación y sé la decisión que tengo que tomar después de todo esto”. Luego agradeció el apoyo y sentenció: “Dejen de inventar cosas que no son”.