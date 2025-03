Un nuevo capítulo se sumó en el caso de Elías Piccirillo, el exesposo de Jésica Cirio. Tras múltiples denuncias por estafas que llegan hasta los 6 millones de dólares, el empresario se entregó a la Justicia en Comodoro PY.

El marido de la modelo fue denunciado por una deuda millonaria.

Tras conocerse su detención, muchos usuarios comenzaron a preguntarse por Jésica Cirio, quien aparentemente habría iniciado los trámites de su divorcio. Una de las personas que se pronunció contra la modelo fue Sofía Clerici, la expareja de Insaurralde involucrada en el conocido “Yate Gate”.

El enigmático mensaje de Sofía Clerici contra Jésica Cirio

La influencer decidió pronunciarse al escándalo desde sus redes sociales. Allí, apuntó contra el último accionar de la modelo, que consistió en borrar todas las fotos de Instagram con Elías Piccirillo.

El descargo de Sofía Clerici en contra de Jésica Cirio

“Ja ja ja... ¿Qué paso con la vida feliz? De repente el álbum de fotos se tuvo que borrar”, destacó Sofía Clerici con cierta burla y picardía sobre la primera postura de Jésica Cirio tras la detención de su exesposo.

Para cerra su descargo, aseveró que lo sucedido con el exesposo de Jésica es un “karma” por lo mala persona que es. “#KARMA Cuando sos mala, te pasan cosas malas”, sentenció sin ningún tipo de tapujos.

Él detrás de la denuncia a Elías Piccirillo, exesposo de Jésica Cirio

La persona que apuntó contra Piccirillo fue Francisco José Hauque, un empresario que le había prestado dinero. Pasado unos días del plazo límite, lograron coordinar una cena que terminó con su propio arresto.

“Teníamos una relación comercial. Nosotros (un grupo de inversores) le prestamos un dinero para que lo colocara en su banco y tarjetas de créditos. Comenzó a tener una especie de falta de respuesta y tratamos de tener reuniones (...)Él se sube a la parte trasera (del auto que tenía Hauque) porque se supone que venía Jésica. Él lo que alega es que estaba descompuesta, me plantea una forma de devolución y me voy hacia la camioneta con mi mujer. Tras culminar la cena, me venían siguiendo (La Policía) y al acercarse me preguntaron: ‘¿esto es tuyo'. Yo no sabía qué había en el paquete. Comencé a gritar: ‘Fue Elias’ por una cuestión que él estaba atrás en la camioneta", recordó el empresario en “Intrusos”.