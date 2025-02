Jésica Cirio denunció al denunciante de Elías Piccirillo: “Se le envió...”

Jésica Cirio no deja de formar parte de la agenda setting semanal por el escándalo de Elías Piccirillo. Tras conocerse la estafa millonaria del empresario, la modelo tomó la decisión de separarse para evitar verse más involucrada.

“¿Quieren que les cuente lo que me dijo Jésica? ‘Ahora si estoy separada’ (...) Como que ahora es un hecho y el divorcio lo hará cuando tenga un poco de tiempo”, destacó la periodista Karina Iavícoli sobre los dichos de la modelo durante una conversación.

En medio de su separación, Francisco José Hauque, exsocio de Eliás Piccirillo, apuntó contra la modelo por su supuesto conocimiento de los negocios de su esposo. Esto hizo que Jésica Cirio tomara acciones legales.

“Me llama la atención que no haya asistido a la cena. Creo que conoce todos sus negocios, no es una persona que haga la mirada a un costado. Conoce todo lo que hace Elías”, aseveró el empresario con suma convicción en Intrusos.

Los detalles de la denuncia de Jésica Cirio contra Francisco José Hauque, exsocio de su esposo

La decisión de la presentadora de televisión fue presentada por América Noticias, cuando la producción consiguió la confirmación del letrado de Jésica Cirio. “Acabo de hablar con el abogado de Jésica y va a demandar a Francisco Hauque”, destacó uno de los comunicadores del programa.

Seguidamente, el programa mostró los audios del abogado, donde rectificaba el envío de una carta documento al empresario. “A tu pregunta de si se le ha enviado una carta documento a Hauque, es correcto. Se le envió una carta documento por las manifestaciones vertidas respecto a Jesica Cirio para que las ratifique", sentenció el letrado.

Qué ocurrió entre Elías Piccirillo y su ex socio

El empresario habló sobre su relación con Piccirillo en una nota para “Intrusos”. Allí, explicó que junto a unos inversores le prestaron dinero para financiar su tarjeta de crédito y no obtuvieron respuestas cuando le pidieron el pago.

“Teníamos una relación comercial. Nosotros (un grupo de inversores) le prestamos un dinero para que lo colocara en su banco y tarjetas de créditos. Comenzó a tener una especie de falta de respuesta y tratamos de tener reuniones”, aseveró el empresario.

Luego de múltiples conversaciones, se encuentra en una cena. Al terminar de comer, es interceptado por el Personal de Robos y Hurtos con dos kilos de cocaína y un arma, algo que no tenía en su vehículo anteriormente. “Ya me venían siguiendo y me preguntan: ‘¿esto es tuyo'. Yo no sabía qué había en el paquete. Comencé a gritar: ‘Fue Elias’ por una cuestión que él estaba atrás en la camioneta", destacó.