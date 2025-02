Jésica Cirio confirmó que está separada de Elías Piccirillo: “Ya es un hecho”

Jésica Cirio está en el centro de la polémica nuevamente por una de sus parejas. Elías Piccirillo, el empresario con el que dio el sí en mayo del año pasado, fue acusado de múltiples estafas y posible vinculación con las drogas.

El marido de la modelo fue denunciado por una deuda millonaria.

“Teníamos una relación comercial. Nosotros (un grupo de inversores) le prestamos un dinero para que lo colocara en su banco y tarjetas de créditos. Comenzó a tener una especie de falta de respuesta y tratamos de tener reuniones”, sentenció el empresario Francisco José Hauque en contra de Piccirillo.

En medio de estas denuncias, iniciaron los rumores sobre una posible separación del matrimonio. Esto se habría confirmado por la periodista Karina Iavícoli, quien habría recibido varios mensajes de la exesposa de Martín Insaurralde.

Los detalles de la separación entre Jésica Cirio y Elías Piccirillo

De acuerdo con Iavícoli, tuvo una conversación con Jésica Cirio el pasado 23 de febrero por teléfono durante una hora. En dicha charla, la modelo le confirmó a la periodista su separación. “¿Quieren que les cuente lo que me dijo Jésica? ‘Ahora si estoy separada’ (...) Como que ahora es un hecho y el divorcio lo hará cuando tenga un poco de tiempo”“, dijo la periodista sobre lo que le comunicó la modelo.

Seguidamente, Cirio aseveró que no tenía ni un tipo de relación con Hauque (el empresario que habría sido estafado por su esposo) y que no contaba con abogados por el momento, dado que no tenía nada que esconder. “No necesito tener ningún abogado porque no tengo nada de que defenderme”, le habría dicho Cirio a Iavícoli.

En cuanto a los negocios que tenía Elías Piccirillo por fuera de la industria inmobiliaria, recalcó que no tenía ningún tipo de conocimiento. Por tanto, prevé lanzar un comunicado en las próximas horas. “Ella me dijo que no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que viene pasando con su ex, Elías Piccirillo (...) va a sacar un comunicado en el transcurso de este día. Va a ser un comunicado general", cerró la panelista en Intrusos.