Chloe, la hija de Jésica Cirio, reveló qué es lo que más la avergüenza de su mamá: “Respetame un poco”

Jésica Cirio y su hija Chloe, fruto de su relación con Martín Insaurralde, compartieron un tierno y divertido momento durante una entrevista para Infobae, donde se animaron a intercambiar preguntas y respuestas. La conversación, llena de sinceridad y picardía, dejó al descubierto la dinámica cotidiana entre madre e hija. Entre risas y algunas quejas, Chloe, de seis años, no dudó en hacerle ciertos reclamos a su mamá.

En un tono relajado, la pequeña tomó la iniciativa y le lanzó a su madre la pregunta: “¿En qué cosas no coincidimos para nada?” Con una sonrisa, Jésica no dudó en responder: “Bueno, no coincidimos cuando mirás un montón de YouTube. A mamá no le gusta que mires tanto.” Sin pensarlo dos veces, Chloe le replicó: “¡Al menos respetame un poco!” Su ocurrencia hizo reír a la modelo, quien, entre carcajadas, aclaró: “Yo te respeto, pero no podés mirar tanto.”

La pequeña tiene tan solo 6 años y demostró una fuerte personalidad.

Chloe no escatimó en reclamos hacia su mamá, Jésica Cirio

La conversación continuó con Jésica Cirio tomando el rol de entrevistadora. Queriendo profundizar un poco más, le preguntó a su hija: “¿Qué es lo que más vergüenza te da de mamá?” Chloe, sin dudar, respondió: “¡Qué te des besos con Elías (su actual marido)!” La reacción espontánea de la pequeña dejó a Jésica sorprendida, pero al mismo tiempo mostró la transparencia que Chloe tiene con solo 6 años.

Los temas cotidianos también formaron parte de la charla, y la alimentación fue uno de los puntos destacados. Cirio, conocida por su estilo de vida saludable, preguntó: “¿Por qué se enoja mamá a veces? ¿Qué es lo que no quiere que comas?”.

Jesica Cirio y su hija Chloe

La pequeña enumeró con cierto tono de resignación: “Ni papas fritas, ni galletitas de chocolate, ni nada de gluten”. La modelo, siempre atenta al bienestar de Chloe, se justificó: “Bueno, pero porque el gluten te cae mal a la pancita”. Sin embargo, la niña no tardó en insistir: “Al menos un día sí (puedo comer)”.

La pequeña le hizo reclamos a su mamá.

El intercambio dejó ver una relación en la que, pese a las diferencias, la complicidad y el cariño son protagonistas. Jésica se mostró paciente y amorosa ante los reclamos de Chloe, quien demostró tener una personalidad decidida y curiosa. La modelo cerró la conversación con una nota conciliadora: “Un día mamá te deja sin problemas”.