En el día de su cumpleaños, Pedro Rosemblat fue abordado por el móvil de LAM mientras ingresaba al estudio de Gelatina. Por supuesto, el notero le preguntó por el video que se viralizó en donde se lo ve a la salida de un restaurante con Lali Espósito. También fue consultado acerca de los dichos de Javier Milei sobre la cantante y su respuesta fue contundente.

Cuando le preguntaron por su vínculo con Lali Espósito y el video que trascendió de ambos juntos, Pedro Rosemblat tuvo una insólita reacción. “Me cruzaron en una esquina, yo estaba parado en un poste y un colega de ustedes…”, respondió haciéndose el desentendido.

Ante la insistencia del movilero de LAM, el conductor decidió bromear mientras se negaba a dar más declaraciones sobre el tema. “Imaginate que cualquier cosa que yo diga será usada en mi contra”, sostuvo. Y agregó: “Yo opino de Milei, de Caputo, de esas cosas no”.

Sin embargo, coincidió con que Lali “es una capa total” y ante la consulta acerca del hostigamiento de Javier Milei hacia ella, Pedro comentó: “No quiero hablar de un tema puntual porque creo que lo que diga será usado en mi contra y en la suya también”.

La insólita reacción de Pedro Rosemblat cuando le preguntaron por su relación con Lali Espósito Foto: Instagram

“Entiendo que un presidente se ponga a la altura de un ciudadano común sin responsabilidades institucionales no está bien, porque hay una asimetría de poder”, dijo Rosemblat en referencia a los últimos dichos, e interacciones en redes sociales, del mandatario sobre la artista.

Pedro Rosemblat criticó a Javier Milei por su postura contra Lali Espósito

Sin mencionar a Lali Espósito directamente, Pedro Rosemblat profundizó en la gravedad del asunto. “Creo que un artista tiene todo el derecho de expresarse como cualquier persona, y que la salga a cruzar públicamente a una persona que vive en esta vida como un ciudadano, la persona con mayor poder institucional, parece que es algo bastante choto”, aseguró el comunicador sobre la reacción de Javier Milei tras la postura de la cantante.

En este sentido, destacó el gesto del conductor de LAM quien salió a defender a Lali y se mostró en contra del accionar del presidente. “Ángel (De Brito) sin ser peronista manifestó que es algo que le parece mal”, remarcó.

La defensa de Ángel de Brito. Foto: Captura

También señaló que el comportamiento de Milei es inadecuado para su puesto actual. “Él como viene de una estructura medio tuitera por ahí conserva ciertos vicios, me parece que no está bueno. Porque una cosa es cuando uno es candidato, cuando uno es opositor, pero creo que cuando uno tiene la responsabilidad de conducir el Estado tiene que dar el ejemplo. Al fin y al cabo se está refiriendo a un argentino o a una argentina, a quienes él debe proteger”, reflexionó.

Una vez más, el notero insistió con Lali Espósito y Pedro Rosemblat fue contundente: “Para hablar de Milei no tengo problema, para hablar de otras cosas la verdad que no me sale”. Sin aclarar si con la cantante son solo amigos o hay algo más, el conductor de Gelatina aseguró: “Yo lo que te puedo decir es que tengo una linda enemistad con Milei”.