Las relajadas vacaciones de Lali Espósito en Punta del Este: así disfrutó de un día de playa

Este lunes, la reconocida artista Lali Espósito disfrutó de un día en la playa de Solanas en Punta del Este, rodeada de amigos, tras un fin de semana espectacular. Además de relajarse frente al mar, la cantante participó en el ciclo de streaming “Paraíso Fiscal (Olga)”, donde tuvo una emotiva entrevista con Cande Vetrano y el panel del programa.

Las fotos la muestran a Lali cabizbaja. Foto: RS Fotos

A pesar del ambiente festivo y vacacional que la rodeaba, muchos notaron un semblante serio y cabizbajo en la intérprete de “Quiénes son”. Aunque se la vio más animada mientras jugaba al tejo con sus acompañantes, su expresión llamó la atención.

Lali Espósito de vacaciones en Punta del Este. Foto: RS Fotos

Lali lució un bikini en animal print, combinado con una camisa blanca de lino y una pollera cruzada, complementando el look con un collar de colgantes y el cabello suelto, prescindiendo del maquillaje.

Lali Espósito jugó al tejo en la playa con amigos. Foto: RS Fotos

Lali Espósito respondió a quienes la critican por sus declaraciones sobre el gobierno

En la entrevista en Olga en Vivo, Lali Espósito no pudo contener las lágrimas de emoción en un fragmento del reportaje, siendo consolada por los integrantes del programa. Horas antes, en redes sociales, anunció: “Me voy a meter a hacer el mejor disco de mi carrera”, acompañando la declaración con emojis de una sonrisa, unas uñas pintadas, un signo musical y un corazón rodeado por fuego.

Ante las críticas recibidas, Lali respondió enérgicamente en su cuenta de X con un gesto contundente, levantando sus dos dedos del medio en un gesto de “fuck you”. “Al odio, las mentiras, la utilización y las fake news...”, expresó la artista, acompañando su mensaje con un emoji de un corazón rojo.

El polémico mensaje de Lali Espósito en las redes sociales Foto: gentile

En la extensa entrevista, Lali reflexionó sobre las críticas y la importancia de no permitir que afecten su construcción real como individuo y artista. “Por algún motivo, creo que es una pulsión de vida que tengo; no me permito que esas balas me toquen. La bala por la bala, no, pero sí otras, como la normativización”, destacó la cantante. Subrayó que esas críticas no afectan su verdad, la cual intenta expresar como artista y como individuo.

Lali Espósito estuvo en Olga. Foto: Captura

“Pero esas balas no entran porque no tienen que ver con tu construcción real, no tienen que ver con quién eres en realidad, tienen que ver con quién el otro quiere creer. Y después de eso está la verdad, que es lo que uno intenta expresar como artista y como individuo, al final”, aseguró la cantante.