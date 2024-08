La insólita denuncia del hermano Beatriz Salomón: “Quiero que se sepa la verdad”

Beatriz Salomón fue una actriz y vedette argentina que saltó a la fama al trabajar en teatro y películas junto al humorista Alberto Olmedo. La famosa estuvo casada con el médico Alberto Ferriols, con quien adoptó a dos hijas: Noelia y Bettina.

Beatriz falleció en 2019 y desde ese entonces sus hijas pasaron a vivir con su padre hasta la mayoría de edad. La pareja se divorció después del conflicto mediático que vivieron en 2004 con América Televisión. En el programa Entrometidos revelaron una información sobre el hermano de la actriz que cambia la estructura familiar.

Beatriz Salomón y sus hijas Foto: gentila

Aseguran que el hermano de Beatriz Salomón sería el hijo de la actriz

“Guillermo, el hermano menor de Isabel, Daniel y Beatriz pide una exhumación del cuerpo de Beatriz Salomón para hacer un ADN porque él asegura que no es hermano de Beatriz, sino el hijo”, contó la periodista Débora D´Amato.

Luego en “A la tarde” estuvo una amiga de la actriz, quien contó más detalles de la historia familiar. “Si bien yo fui muy amiga de Beatriz, yo me enteré casi al final, cuando ella ya estaba enferma. Ella nunca habló de ese tema, jamás. Yo sé que su exmarido, o sea Alberto (Ferriols), se había enterado”, contó la mujer.

A continuación, presentaron una entrevista que le realizaron a Guillermo Salomón sobre el tema que lo involucra. “Estoy muy sensible porque salió a la luz todo esto y lamentablemente se hizo público, pero ya está. Ahora tengo que seguir así”, manifestó.

Guillermo, el presunto hijo no reconocido de Beatriz Salomón.

“Terrible, muy fuerte esto de hablar cosas tan íntimas y privadas, estoy shockeado. No me quedó otra porque salió esto a la luz, algo que era muy privado. Aparte es una lucha que yo tengo y voy a seguir sí o sí, es una mochila muy fuerte que me la quiero sacar de encima. Quiero que se sepa la verdad, es lo único que me interesa. Sacarme esta mochila que es muy pesada”, cerró.

Asimismo, en el programa, el periodista Luis Bremer contó: “Beatriz habría tenido una pareja siendo muy joven, por lo que se mudó a Mendoza. Habría sido víctima, supuestamente, de violencia de género y volvió con un bebé muy pequeño que sería él (por Guillermo) a la casa de sus padres en San Juan”.