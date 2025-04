La insólita broma de Fabián Cubero que terminó con su hijo lastimado: “Las marcas de...”.

Fabián Cubero volvió a captar la atención en redes sociales, esta vez por protagonizar un divertido momento junto a su hijo Luca. Todo ocurrió durante un juego en familia que terminó haciéndose viral por una travesura que muchos calificaron como inocente pero llamativa. Mientras compartían tiempo juntos, el exfutbolista decidió colocarle una sopapa en la frente al pequeño, generando una marca bastante visible.

Mica Viciconte, Fabián Cubero y su hijo Luca

A pesar del susto inicial de algunos usuarios que vieron las imágenes, rápidamente se aclaró que se trató de algo totalmente inofensivo y que el niño estaba en perfectas condiciones. El propio Cubero se encargó de mostrar la situación con humor en sus redes, desatando una ola de comentarios entre sus seguidores, que destacaron el vínculo de confianza y complicidad que mantiene con su hijo.

Las terribles marcas de Luca, el hijo de Fabián Cubero y Mica Viciconte

En las imágenes que subió a sus redes sociales, se puede ver al pequeño Luca interactuando con total naturalidad mientras muestra la particular marca que le quedó en la frente. El registro fue compartido por Nicolás Peralta, amigo de la familia y periodista, quien documentó el divertido momento durante una visita. “Luca me mostró las marcas de sopapa que le hizo Fabián Cubero”, escribió Peralta sobre el video, en el que también se lo escucha dialogar con el niño y preguntarle con curiosidad qué le había pasado. La escena se volvió viral rápidamente por su ternura y espontaneidad.

“¿Te duele mucho?”, le pregunta Nicolás Peralta con tono de preocupación al notar la marca en la frente del pequeño. Sin embargo, Luca, completamente ajeno al revuelo y lejos de mostrarse incómodo, contesta con una sonrisa: “No, no me duele”. Acto seguido, con la inocencia propia de su edad, cambia rápidamente de tema y le pide jugar, dejando en claro que para él todo fue parte de una divertida travesura con su papá.

La escena ocurrió en un ambiente de pura diversión familiar, y aunque la sopapa no provocó ningún daño real, la marca en la frente de Luca no pasó desapercibida. En redes sociales, las imágenes despertaron una ola de comentarios encontrados: por un lado, hubo quienes criticaron el episodio, señalando que no era una forma adecuada de jugar; por el otro, muchos celebraron la complicidad entre padre e hijo y el tono relajado con el que la familia manejó la situación, destacando que todo fue parte de una travesura inocente.