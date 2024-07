¿Disputa sin fin? La picante respuesta de Mica Viciconte al acuerdo entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

Nicole Neumann, Fabián Cubero y Mica Viciconte no dejan de formar parte de la agente setting del día. Luego de hacerse público el acuerdo legal entre la modelo y el exfutbolista por sus tres hijas, todo parecía quedar en buenos términos. Sin embargo, no fue así.

El abogado de Cubero filtró cuanto cobra y cuanto destina por sus hijas.

“La convivencia tiene que ser con ambos padres y a partir del mes de agosto todas las obligaciones económicas que tienen relación con las chicas las afrontan de manera equitativa y pasan a convivir al 50% del tiempo, hay un régimen pautado, pero hay que respetar la voluntad de ellas”, explicó Roberto Castillo, abogado de Fabián Cubero.

Mica Viciconte, pareja actual del entrenador argentino, decidió hablar con Socios del Espectáculo sobre cómo se sentía tras la declaración de paz de la expareja.

La postura de Mica Viciconte sobre el acuerdo legal de Nicole Neumann

De acuerdo con la panelista, no buscaría divulgar o decir algo sobre el acuerdo porque fue en lo que quedaron las partes. Sin embargo, detalló que se encontraba feliz.

“Como dice la canción ‘Tarda en llegar, pero al final hay recompensa’... así que estamos contentos. La idea es que nadie puede hablar ni divulgar y vengo manteniéndome en esa misma línea”, detalló la ganadora de Bake Off Celebrity 3.

Seguidamente, Viciconte agregó que durante su relación con Cubero, aprendió diferentes cosas que no haría como madre. Ya sean valores o cuestiones éticas.

El terrible momento que padeció Mica Viciconte y su hijo: “En camucha” Foto: GENTE

“Yo creo que la vida te viene a enseñar un montón de cosas y, en estos siete años que estoy con Fabián, creo que aprendí un montón de cosas que yo como madre no quisiera hacerlas”, lanzó de forma filosa.

Al ser consultada sobre este aspecto, buscó diferenciarse de Nicole Neumann al recalcar que no haría las cosas que hizo la modelo en su separación para no lastimar a su hijo.

Nicole Neumann y Manu Urcera tras el nacimiento de Cruz. Foto: Instagram

“No me gustaría. No las haría por no lastimar a mi hijo y porque yo no soy así. Además, tengo una familia que me enseñó otros valores y otros códigos (...) Mis viejos se separaron y nosotros vamos a Mar del Plata y nos juntamos todos a comer, ellos también con sus nuevas parejas. Ese es el ejemplo que yo tengo en mi casa, después cada uno hace lo que quiere”, cerró Mica Viciconte sobre las cosas que aprendió tras la separación de Fabián Cubero y Nicole Neumann.