Nicole Neumann mostró el primer baño que le hizo a su bebé Cruz Urcera

El 18 de junio pasado la vida de Nicole Neumann y el piloto automovilístico rionegrino Manu Urcera cambió para siempre. Es que ese día nació su hijo Cruz. Para celebrarlo la modelo y el piloto compartieron una tierna imagen en sus redes sociales en la que mostraron sus piecitos que acompañaron con un tierno mensaje: ”Te deseamos y esperamos con todo nuestro corazón! Y hoy ya estás en nuestros brazos! Te amamos!” 🥰

El pequeño llegó al mundo en la Clínica Suizo Argentina, ubicada en el barrio de Recoleta de la ciudad de Buenos Aires, a través de una cesárea. La madre fue muy criticada por haber mostrado cómo la maquillaban en la habitación, dos días después del parto, para regresar a su casa.

Nicole Neumann cruzó a Mica Viciconte.

La rubia, molesta, no tardo en responder a los haters: “Vengo a charlar un poquito ya que hace mucho que no aparezco por acá, por razones obvias. Estuve leyendo cosas y me da mucha gracia la verdad. Sobre todo de mujeres que no tienen idea cuál es la realidad y la situación del otro”, comenzó.

Luego agregó: “Están ahí al pie del cañón para criticar, para tirar mala onda, para decir un comentario desagradable sobre algo que ni saben cómo pasó, por qué, cómo es la interna...”.

Nicole Neumann cruzó a Mica Viciconte.

Por último aclaró: “Obviamente tengo la panza hinchada, me duele la cicatriz y todo eso pero ¿voy a mostrar eso? ¡no! son intimidades mías, y de mi marido y de mi bebé, en el peor de los casos y muestro lo que tengo ganas”, cerró Nicole Neumann en su cuenta oficial de Instagram.

El primer baño del hijo de Nicole Neumann

Nicole Neumann, con más de dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram, utilizó las historias de esa red social para mostrar un momento súper especial e inolvidable en la vida de toda madre: el primer bañito de su bebé.

En el video se ve cómo la rubia y Manu Urcera compartían ese momento tan especial y se ocupaban de registrarlo: “Ayer le dimos el primer bañito a Cruz. Temperatura adecuada, creando rutinas y a dormir”, escribió la modelo.