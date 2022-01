Durante los comienzos de la cuarentena, varias personas incursionaron en distintas aplicaciones de entretenimiento. Tik Tok, la divertida plataforma donde se suben videos, causó furor y lanzó a la popularidad a varias personas.

Ethel Herrera la María Elena Fuseneco de “Casados con Hijos” mendocina

No solo fue Ethel Herrera, quien interpretó a María Elena Fuseneco, uno de los grandes personajes de “Casados con Hijos”, sino también Malena Chiclana que sorprendió por su parecido con Luisana Lopilato.

Malena Chiclana, la "doble" de Luisana Lopilato. (Instagram)

La joven de 22 años oriunda del Partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires, comenzó compartiendo filmaciones y al ser tan idéntica a la actriz no tardó en viralizarse. En Tik Tok tiene más de 92 mil seguidores y en Instagram 72 mil.

Hace unos días, realizó una publicación en la que se sometió al juego “¿Qué edad aparento?” y los usuarios la llenaron de mensajes. La misma tiene más de cien mil likes y cientos de comentarios.

“Parecida a Lu Lopilato”, “Yo creí que era ella jaja”, “@lulopilato tu gemela perdida” “Si yo no entraba a los comentarios no me daba cuenta que no era Luisana”, “Juré que era Lu Lopilato, me asombré por su piercing” y “Pensé que Luisana se hizo un piercing jaja”, entre otros.

La participación de Malena Chiclana en “Bienvenidos a Bordo”

El programa de Guido Kaczka “Bienvenidos a bordo” (El Trece), tiene su segmento de “Los parecidos”, en donde personas participan por sus similitudes con ciertas figuras del mundo del espectáculo.

A principios de diciembre, Malena decidió pasar por el ciclo y su parecido con la mujer de Michel Bublé dejó sorprendidos a todos en el piso, quienes no tardaron en adivinar de quién se trataba.