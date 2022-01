“Cuando me llamaron para la primera, estaba en el campo de vacaciones. Me ofrecieron la película y acepté pensando en Rufina. Era chica y esta propuesta me permitía que ella viera de qué trabajo. No son muchas las veces que podía hacerla partícipe de mi trabajo”, dijo la China Suárez sobre su participación en “Sing 2″.

Eugenia Suárez en el estreno de "Sing 2".

En diálogo con TN, la China Suárez habló con la periodista de espectáculos Alejandra Peñalva sobre la comedia musical infantil a la que le presta su voz en neutro, por segunda vez, precisamente a la elefanta Meena.

Según dio a conocer la actriz, la primera vez que le hicieron la propuesta, su primera hija Rufina tenía tres años.

Rufina es la primera hija de la actriz.

Ahora también están Magnolia, de tres, y Amancio, de casi dos años, quienes fueron nuevas razones para aceptar la segunda entrega de este film.

“Cuando vino la segunda propuesta, ellos fueron nuevas razones. Amancio aún es chiquito, pero Magnolia tiene la misma edad de Rufina cuando hice la primera”.

La China Suárez junto a Amancio y Magnolia Foto: web

De qué trata Sing 2, la película en la que participa la China Suárez

Esta producción cinematográfica dirigida por Garth Jennings, cuenta la historia de Buster Moon, un elegante Koala, que ama su teatro y es capaz de cualquier para salvarlo aunque eso implica organizar el canto más grande del mundo.

En esta segunda entrega, Buster y su elenco de animales artistas se preparan para lanzar un deslumbrante espectáculo escénico en la capital mundial del entretenimiento. Solo hay un problema: debe convencer a la estrella de rock más solitaria del mundo de unirse a ellos.