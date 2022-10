¿La besó? La foto de L-Gante y Wanda Nara que confirmaría la relación.

Wanda Nara y L-Gante han mantenido a sus seguidores muy pendientes, especialmente en los últimos días, tras hacer referencias de una supuesta relación entre el cantante de cumbia 420 y la empresaria. Sin embargo, todavía hay una división entre quienes piensan que todo se trata de una movida de marketing por parte de ambos y quienes consideran que todo es real.

Es así como en las últimas horas se conoció una nueva foto que abre debate en las redes: ¿Wanda Nara y L-Gante se estaban besando frente a una gran multitud de personas?

Las primeras imágenes del polémico video de Wanda Nara y L-Gante. Foto: Gentileza Instagram.

La foto fue tomada durante la presentación del cantante en un boliche de Quilmes y fue publicada por la cuenta de Instagram @chusmeteando1.

La foto viral del supuesto beso entre Wanda Nara y L-Gante. Foto: Instagram

“La dama y el vagabundo”, escribieron desde la cuenta, haciendo referencia a la famosa película de Disney y a un posteo anterior de L-Gante en su perfil.

El video viral que abrió debate sobre si hubo un beso o no entre Wanda Nara y L-Gante

Sin embargo, la foto no es del todo clara sobre si hubo un beso o no. En realidad, pudo haber sido tomada desde un ángulo que diera a entender esto. Es por eso que en cuestión de minutos, no solo la foto se hizo viral, también lo hizo un video de aquel momento tomado desde otro lugar.

El video fue compartido en la cuenta de TikTok de Estefi Berardi, donde se ve a L-Gante acercándose a Wanda, pero no se logra definir si le está dando un beso en la boca o en la mejilla.

Cuándo se estrena el videoclip de Wanda Nara y L-Gante

Este lunes 17 de octubre, L-Gante estrenará el videoclip que grabó junto a Wanda Nara. El cantante de cumbia 420 publicó un pequeño adelanto en sus redes sociales y cantó la canción, que le dedicó a Wanda, en vivo.