La banda británica The Vaccines vuelve a Buenos Aires: cuándo y dónde toca

The Vaccines vuelve a Buenos Aires. Pasaron diez años para que la banda británica de indie rock regrese a nuestro país y, en esta ocasión, para presentar un nuevo álbum.

Famosos por sus enérgicos conciertos supieron forjar una notable reputación en el circuito de presentaciones en vivo, llenaron estadios y participaron en festivales masivos. Su nueva gira de 2024 incluye fechas en Europa, Norteamérica y Sudamérica.

La banda inglesa trae su sexto álbum de estudio, “Pick-Up Full of Pink Carnations”, un trabajo que los muestra en un “gran momento creativo”.

El disco fue grabado en Los Ángeles con el productor Andrew Wells e incluye sencillos como “Heartbreak Kid” y “Sometimes, I Swear”. El álbum aborda temas de nostalgia y emociones humanas, con melodías pegajosas y coros que prometen convertirse en nuevos himnos para los fanáticos de la banda.

The Vaccines, el indie rock clásico y moderno

The Vaccines nació en Londres en 2010. Sus miembros actuales son Justin Young (vocalista y guitarra), Árni Árnason (bajo y coros), Timothy Lanham (teclados y guitarra) y Yoann Intonti (batería).

Desde su formación, la banda vendió más de dos millones de discos en todo el mundo, consolidando su posición como “portadores de la antorcha de la música de guitarra británica en la era moderna”. Se ha destacado por su estilo fresco y energético, que combina influencias del punk rock, el power pop y el rock and roll clásico.

The Vaccines vuelve a Buenos Aires

La banda debutó con What Did You Expect from The Vaccines? en 2011, un álbum que rápidamente ganó reconocimiento por su estilo vibrante y pegajoso. A lo largo de su carrera, lanzaron otros cinco álbumes de estudio, incluyendo Come of Age (2012), English Graffiti (2015), Combat Sports (2018), Back in Love City (2021), y su más reciente trabajo, Pick-Up Full of Pink Carnations (2024).

Cuándo y dónde toca The Vaccines en Buenos Aires

Los británicos se presentarán en la Sala Sinpiso GEBA, el próximo 23 de noviembre.

Ya se encuentran a la venta las entradas para verlos mediante TicketFlash. Además, se pueden aprovechar tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito de todos los bancos.