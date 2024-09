¿Acusada de plagio?: Miley Cyrus enfrenta una demanda por su hit “Flowers”.

Miley Cyrus se enfrenta a una nueva controversia legal, ya que la empresa Tempo Music Investments ha entablado una demanda en su contra por una presunta infracción de derechos de autor, argumentando que su éxito “Flowers” contiene elementos no autorizados de la canción “When I Was Your Man”, compuesta por Bruno Mars en 2012.

Según el medio estadounidense TMZ , la demanda se debe a que la melodía, la armonía y el coro de la canción de la “leyenda de Disney” son similares al del tema de Mars.

Las principales causas por las que se la demanda a Miley Cyrus

“Es innegable, basándose en la combinación y la cantidad de similitudes entre las dos grabaciones, que ‘Flowers’ no existiría sin ‘When I Was Your Man’”, menciona la demanda publicada por el medio.

Asimismo, Tempo Music Investments indica que “Miley Cyrus, su sello y sus productores tuvieron acceso a la canción de Bruno Mars y están persiguiendo a la cantante para obtener dinero”.

Cabe destacar que la polémica demanda también incluye a los coautores de la canción, Gregory Hein y Michael Pollack, así como a diversas compañías involucradas en su distribución, tales como Sony Music, Apple, Target y Walmart.

Es importante resaltar que el artista hawaiano no ha participado en la decisión de la empresa musical, quienes adquirieron una porción de los derechos de autor de “When I Was Your Man”, coescrita por Philip Lawrence.

En efecto, prohibirle a Miley cantar “Flowers” sería como arrancarle un pedazo del alma a sus fans, que han celebrado esta canción como un hito en su carrera y una recompensa por años de apoyo, por lo que obtuvo su primer Grammy.