The Magic Numbers se presentará en Buenos Aires: cuándo y dónde comprar las entradas

The Magic Numbers es una banda británica de indie rock fundada en 2002 por dos parejas de hermanos, por un lado, Romeo y Michele Stodart, y por el otro, Sean y Angela Gannon. Sin dudas, el éxito de sus canciones tuvo una repercusión mundial y por eso, realizan shows por diferentes ciudades. Esta vez, tocarán en Buenos Aires.

The Magic Numbers, la banda británica, regresa a la Argentina

La habilidad musical de The Magic Numbers, sus armonías fraternales y canciones hábilmente elaboradas, los convierten en una banda en vivo verdaderamente única, emocionante e imperdible. Continúan recorriendo el mundo, construyendo su audiencia y explorando nuevos territorios en el estudio mientras producen álbumes.

Cuándo y dónde comprar las entradas de The Magic Numbers

En esta oportunidad, The Magic Numbers se presentará en el Teatro Vorterix, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, el próximo jueves 14 de noviembre. Aunque faltan todavía dos meses para el concierto, las entradas saldrán a la venta el viernes 9 de agosto a las 11.00 (horario de Argentina), a través de la página web de All Access.

Hay que tener en cuenta que el miércoles 7 de agosto salieron a la venta algunas entradas por preventa exclusiva de suscriptores de la banda. Según informaron, habrá 3 cuotas sin interés en todos los bancos. Así, en noviembre, los fans podrán disfrutar de las armonías únicas, ganchos melódicos, destreza en la composición y sonido atemporal de la banda.

Cuándo y dónde comprar las entradas de The Magic Numbers Foto: Prensa

Los grandes éxitos de The Magic Numbers

Además de sus primeros hits, como ”Forever Lost”, “Love Me Like You” y “Love is a Game”, The Magic Numbers también logró reconocimiento por colaboraciones estelares para otros artistas. Teniendo en cuenta que Romeo escribió y produjo canciones para Jane Birkin, Natalie Imbruglia, Ren Harvieu, y co-escribió “Close Your Eyes” con los Chemical Brothers. En cuanto a Michele Stodart, lanzó tres álbumes en solitario muy exitosos.