Carli Jiménez anunció más shows de La Mona y respondió a quienes los criticaron: “Prueben con otros bailes”

La Mona Jiménez protagonizó un nuevo baile en Forja, en un especial Día del Amigo. El cuartetero celebró con una multitud que no paró de moverse, en un sábado gélido. Sin embargo, también llegaron algunas críticas y fue su hijo Carli quien respondió a las quejas.

Carli Jiménez respondió a las críticas

En sus redes sociales, el empresario apuntó contra los haters y les dejó un crudo mensaje. “A los que se angustian porque no canto un repertorio que les guste; piden que no haga pausas, que no hable tanto o que haga chilenitas en el aire, yo le pido por favor que no compren más su entrada. Que prueben con otros bailes, o que se queden en su casa”, arremetió Carli Jiménez.

Y luego, agregó: “Ahorre ese dinero, y deje esa entrada tan preciada a otra persona con más ganas de disfrutar los 73 años de la leyenda en vida de la música argentina”.

La respuesta del empresario a las críticas sobre el show de La Mona en Forja. Foto: Instagram

Carli Jiménez anunció más shows de La Mona

Además de apuntar a las críticas, el productor de eventos agradeció a los que asistieron al baile y prometió más periodicidad en los shows del Mandamás. “Vamos a ir con el desafío de repetirlo una vez al mes”, aseguró.

La Mona Jiménez, el cuartero con idioma propio: así fue su regreso a Mendoza ante 10 mil personas. Gentileza

Es que, después de la pandemia por Covid-19, La Mona dejó de lado su agenda de bailes semanales, incluso el histórico espectáculo de los viernes en el Sargento Cabral, y comenzó con eventos esporádicos como el Bum Bum o el Festival del Cuarteto.

Aún así, el hijo del cuartetero aclaró: “Siempre que mi viejo se sienta con esas ganas nosotros vamos a acompañar”. Por lo que resta que se confirmen cuándo comenzarán estos shows mensuales y dónde se realizarán.