Adrenalina y energía: cuál es y cuánto cuesta el perfume que usa Carlos “La Mona” Jiménez

Una de las curiosidades más llamativas sobre la vida de algunas celebridades es el tipo de perfume que utilizan diariamente. Una de las fragancias que se dio a conocer fue la de Carlos “La Mona” Jiménez, quien compartió un video sobre su día a día y reveló inesperados detalles.

El dato sobre qué perfume usa La Mona JIménez salió a relucir a través de la producción que publicó en su cuenta de Youtube. Allí, el cuartetero aseguró que la marca lo acompaña hace más de 45 años.

La Mona Jiménez en su sala de ensayos, donde hace lo que más le da vida. Foto: Captura de pantalla

CUÁL ES EL PERFUME QUE USA “LA MONA” JIMÉNEZ

“Azzaro”, es el nombre que arrojó el artista sobre la fragancia que utiliza hace un tiempo. A pesar de no haber dado especificaciones, la caja que sostenía en sus manos dio a entender que se trataba de “The Most Wanted”.

Carlos La Mona Jiménez. Foto: Nicolas Bravo

Según la página oficial de Julieraque, y otras perfumerias, el precio del perfume por 100 mililitros cuesta alrededor de 175 mil pesos. Es una fragancia de la familia olfativa Amaderada Especiada para Hombres.

Las notas de salida son limón (lima ácida), jengibre, lavanda y menta; las de corazón son manzana, enebro de Virginia, cardamomo guatemalteco y geranio. Mientras que, las de fondo, haba tonka, amberwood yvetiver de Haití.

“Azzaro Wanted es una invitación a sentir la adrenalina en cada momento. Una fragancia amaderada aromática especiada, a la vez energizante y adictiva, para hombres que quieren jugarlo todo. Deja de hablar, empieza a jugar”, explicaron desde la web oficial de lafirma.